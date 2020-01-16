換新鈔首日一早還未見排隊人潮　央行備5千多億滿足民眾

▲鼠年換新鈔開跑，有民眾一早就到台銀總行門口排隊，想搏得好彩頭。（圖／記者李毓康攝）

記者吳靜君／台北報導

今（16）日開始，連續5個交易日都可以換新鈔，顯示鼠年的腳步也逐漸邁近，但早上排隊冷清，台銀分析，主要是現在自動櫃員機（ATM）也十分方便，而且台銀的ATM在過年期間都可以領到新鈔，所以沒有出現大排長龍的情況。

台銀總行開5個櫃台，提供民眾換新鈔，而台銀董事長呂桔誠今早開董事常會，特別到營業場所巡視，確保民眾都可以「換到新鈔」過新年讓每個家庭可以喜樂過新年。

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呂桔誠說，過年期間，他也會特別到各地去巡查自動櫃員機，像是機場等，確保ATM可以領到鈔，呂桔誠強調，「在過年期間，台銀的ATM都可以領到新鈔」。

最早來排隊的民眾大約8點排隊，其中岳先生是住附近，今年大約要換10萬元，打算用來包紅包，討個好彩頭。另外也有一位從事百貨業的楊先生今日特別來換1000個新的「1塊錢」，預計初二開業時分送給客人，討個吉利。

台銀表示，以該行來說，豬年的櫃台換新鈔大約是換7200萬張，大約47萬人次；另外，豬年過年期間，台銀全台有809台ATM，共計5670次，妥善率達99.97%，少數的不順利是因為新鈔黏性較高，所以提領上稍微不順。

而央行鼠年提供5735億元新鈔數，讓民眾可以兌換，在供給量方面應該足夠。不過值得注意的是，百元鈔一次只能換100張（約1萬元）；透過ATM提領，一次是1000元（10張）所以有大量需求的民眾，可能要分次兌換。

▼台銀人員展示新鈔,展鈔。（圖／記者李毓康攝）



▼ATM也可以領到新鈔。（圖／記者李毓康攝）



▼民眾楊先生。（圖／記者李毓康攝）