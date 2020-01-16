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流浪狗闖病房咬死「出生3小時嬰兒」　父親痛訴：醫院騙我是死胎

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▲新生嬰兒示意圖。（圖／達志／示意圖）

▲嬰兒才剛出生竟然被流浪狗咬死。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

印度北方邦近來發生一起駭人事件，一條流浪狗闖入醫院手術室後，竟然咬死一名才剛出生3小時的嬰兒，家長指控，醫院一開始還想隱瞞真相，騙他們孩子出生就是死胎。警方後來已緊急封鎖現場進行調查，目前正在等待驗屍結果出爐。

事件13日上午8時發生在北方邦法魯卡巴德(Farrukhabad)的阿卡什甘加醫院(Akash Ganga Hospital)，男子庫瑪(Ravi Kumar)的妻子坎尚(Kanchan)才剛在醫院完成生產，然而嬰兒出生後卻沒有人看管，結果被一條闖入的流浪狗當場咬死。

庫瑪表示，「本來醫院說妻子可以正常分娩，但後來被帶去手術室剖腹，一個小時後他們告訴我手術成功，並把嬰兒放置在舊診所的一間病房中，叫我們在外面等，沒多久便聽到裡面醫護人員大喊『有狗』，我進去看到我的寶寶滿身是血躺在地上，身上有許多咬痕」，事後醫院還想用錢叫他封口，「他們告訴我，我的寶寶是死胎，流浪狗只是剛好闖進來。」

調查人員潘迪(Ved Prakash Panday)表示，「家長表示，嬰兒被獨自關在室內，但是窗戶是開著，在無人看管的情況遭到襲擊，目前正在等待驗屍報告，才能對相關人員進行逮捕。」地方法院法官辛格(Manvendra Singh)則表示，「初步調查顯示，嬰兒是被狗所咬傷，我們正在調查流浪狗是如何進入醫院」，由於院方與家長說法不一，他們將會全力調查事件真相。

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