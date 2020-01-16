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元旦沒開店！日小7遭撤銷合約「這間店不是7-11」　店長：訴訟到底

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被勒令停業的7-11分店店長松本實敏。（圖片來源:推特）

▲被勒令停業的7-11分店店長松本實敏。（圖片來源:推特）

圖文／鏡週刊

便利商店是否該24小時營業？日本大阪一間7-11因為擅自縮短營業時間，激起了日本社會對此的議論，但也引起總公司2度勒令停業。該店店長因此在1月6日，轉而尋求法律途徑解決爭議。

去年2月，日本東大阪市7-11南上小阪分店由於人手不足，在未獲得總公司同意下，便主動縮短營業時間。總公司當時曾吊銷該店的加盟合約，但1個月後便撤回。然而，到了12月20日，由於該店表明將在元旦休業，7-11總公司便以「客戶抱怨過多」為由，二度撤銷該店的合約。

該店本應在12月30日結束營業，但店長松本實敏並不接受這個命令。元旦假期一過，該店旋即在1月2日便重新開業。營業期間，員工以私服取代7-11的制服，即便無法使用總公司的收銀機，店內仍自己準備收銀機使用。店長在日媒採訪中表示，這是因為總公司已明言「這間店不是7-11」了，同時也是為了報答顧客的惠顧，而再度開業。

松本的店在沒有7-11訂貨系統之下，部分商品以半價販售，並營業至1月8日商品全數售鑿，於當天再度歇業。之後，店面門口就貼上「本店為了訴訟臨時歇業」的字條。松本實敏在6日下午，便向大阪地裁聲請假處分，以確認自己身為店主的身份。

他認為，如果總公司不說明客戶抱怨的詳細內容，單方面解除契約是無效且不當的，因此拒絕讓出店面，逕自營業到貨物售完。松本尚在產經新聞採訪中強調，「我並沒有放棄，為了爭取再度開業，我會專心訴訟」。他並希望總公司能重視店長裁量，核准分店適時歇業與縮短營業時間，創造便於經營的環境。

總公司表示，松本分店的客訴量的確是異常地多。直到2010年10月為止，7-11客服部所收到針對南上小阪分店的投訴，足足多達78件。而7-11所有分店中，有9成的分店，每年客訴量不到10件。松本在12月29日和7-11本公司議論，要求總公司公開所有客訴內容，但總公司並未受理。

另一方面，7-11總公司的律師則強調，松本並未打算改善顧客抱怨、收回對總公司的中傷誹謗，分店與總公司之間的信賴關係已經破裂。7-11的母公司「7&I控股」的廣宣人員則表示「本公司對於這件事不予置評」。

松本已經做好了在法律訴訟的道路上，進行長期抗戰的準備。對他而言，證明自己對、對方錯已經不是最重要的，而是讓事實愈辯愈清。若是勝訴，店舖就繼續經營下去，一切視判決結果而定。

資料來源：時事通信、產經新聞等


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