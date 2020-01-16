獨得16億！加國幸運男中樂透大獎...當天仍上班：想帶老婆去玩老虎機

▲加拿大幸運得主獨得樂透頭獎16億台幣。（圖／翻攝自臉書／CBC News）

實習記者崔子柔／綜合報導

加拿大至多彩（Lotto Max）上週開出史上最大獎7000萬加元（約16億台幣），幸運得主是49歲的信用風險經理里易斯（Adlin Lewis），他在受訪時開心表示「現在我有很多選擇了」，對於這筆錢他會拿去投資、享受，還會帶妻子去拉斯維加斯玩老虎機。

綜合外媒報導，里易斯是安省賓頓市的居民，他在1月13日領取了這張超大道具支票，14日現身安省博彩公司（OLG）舉行的記者會，與民眾分享這份巨大喜悅。他說，「突然收到這筆大獎，我感到很榮幸，甚至高興到不知所措、激動和震驚。」

劉易斯回憶道，他在開獎後的第2天清晨，熱車時用OLG（Ontario Lottery and Gaming，安大略省樂透與遊戲）手機應用（App）掃描他的彩票，第一次時顯示錯誤訊息，他就再重試一次，結果看到「大贏家」（big winner）字樣和數字「70」時，嚇得他上網逐一核對開獎數字，這才發現自己真的中了大獎。

▲中大獎一夜致富，是許多人的夢想啊。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

里易斯表示，知道自己中獎那一刻，儘管他極度的震驚，但還是決定當天要繼續上班，並在上班時想了很久要怎麼向妻子報喜，「我原本想用特別的方法告訴她，像是出去旅行，在旅途中給她驚喜。但是到了隔天凌晨實在忍不住，就將她叫醒，直接了當的告訴她。」

事實上這不是里易斯第一次中了大獎，他在2年前中了一輛汽車，最近又在公司活動中獨得一等獎和二等獎。

談到如何規劃這筆巨額獎金，里易斯說，他現在有很多選項，這筆錢可以用來做一些投資、旅遊、享受生活，還有，他妻子以前一直想去拉斯維加斯玩貴賓廳的100元老虎機，現在可以帶她去實現這個夢想了。