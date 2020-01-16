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年終獎金入袋別傻傻存　銀行給2大族群理財建議累積資金

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▲投資，金錢，財經，經濟，鈔票，賺錢，財富，理財。（圖／記者張一中攝）

▲調查發現，近8成民眾表示可能會有年終獎金，可能會以股票、基金、ETF等理財工具來累積資產。（示意圖／記者張一中攝）

記者紀佳妘／台北報導

中信銀行最新公布「2020新春理財調查」，逾8成5民眾希望銀行提供2020年金融市場資訊及投資方向，另有近5成民眾憂慮「不知如何理財累積資金」。

中信銀行針對該行財富管理客戶進行網路問卷調查，調查時間自2019年12月18日至30日止，有效樣本772份。根據調查結果，近8成民眾表示可能會有年終獎金，主要將年終獎金用於子女教育金、累積資金規劃（如購屋）與退休規劃等投資理財。

請繼續往下閱讀...

中信銀行建議，民眾可至各分行，透過理財專員進行「全方位家庭理財健診服務」檢視自身理財需求，妥善分配金流及資產配置額度，做好人生各階段目標規劃。

調查也發現，年終獎金的理財規劃，近5成民眾會使用股票、基金、ETF等理財工具，幫助自己累積資金。不過，詢問民眾檢視過去1年資產時，49%民眾憂慮「不知如何理財累積資金」，另有33%擔心「缺乏退休規劃」、28%擔憂「存款不足、入不敷出」。

中信銀行表示，金鼠年的市場特性是「轉機與危機並存」、「市場高波動」，近期多數風險性資產近期頻創新高，建議可以利用該行線上智能理財服務，按照投資人的設定策略，自動調整投資部位，發揮理財服務設定的「趨吉避凶」功能，穩健掌握金鼠年行情。

另一方面喜愛以外幣作為理財工具的客戶，中信銀行建議，維持美元為核心外幣配置。從美中貿易戰、全球景氣復甦與美國總統大選等角度觀察，美元動能雖然放緩，但仍具備利率優勢。

對於退休規劃未雨綢繆的客戶，中信銀行建議，不妨提撥年終獎金10%作為退休準備，同時檢視年度保費與保障，及早進行退休規劃，可承受的風險相對較高。

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