絲襪妹「整套黑蕾絲罩雪乳」跪腿上幫理髮　網友暴動追蹤…真相只剩可惜！

▲泰國超火辣網紅一段跪在客人腿上剪髮的影片，再度爆紅。（圖／翻攝自IG@janwaats／臉書วาดจันทร์ เศวตธนโชติสกุล）

記者陳亭伃／綜合報導

不少人都會希望自己的另一半是身材姣好，或是符合自己幻想中的樣子，但實現的機率大小，恐怕就難說。近日泰國一名火辣網美被翻出過去「只穿內衣」幫忙剪頭髮的照片，深邃的五官配上凹凸有致的身材，立刻引發熱烈討論，而攤開這名網美的IG也可以看出她與伴侶的生活也是過得相當煽情。

這名IG帳號「janwaats」的網美，在2018年時一段穿著黑色蕾絲內衣跪在「客人」腿上剪頭髮的影片，當時幾乎讓泰國男性暴動，因為她深邃的五官，火辣的身材加上性感的表情，幾乎快要完成男性對「女人樣貌」的幻想。而打開janwaats的社群網站、臉書，也都不吝嗇的分享自己的好身材照片，以及跟伴侶的情趣互動。



▲janwaats也不吝嗇PO出放閃照。

「janwaats」除了會分享自己的辣照之外，也常分享自己的網美生活，不僅奢侈品包圍，也時常旅遊，留下旅遊照片，因此除了男性粉絲外，女性粉絲也相當多。

不少網友追蹤「janwaats」許久，也都讚賞她「身材真的相當火辣！」、「很羨慕她跟伴侶都是高顏值呢」、「這種身材到底怎麼來了！」、「這根本試圖想引誘人家犯罪」、「這根本已經是明星等級的外表了！」、「剪頭髮影片真的讓人好羨慕啊！」

▲「janwaats」身材火辣到不行，配上性感表情，讓她有大批男粉追蹤。