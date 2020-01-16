　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

破壞兩國默契！　加拿大第一大報專欄：不歡迎哈利梅根來住

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼英國哈利王子與妻子梅根。（圖／路透）

▲英國哈利王子與妻子梅根淡出王室宣言影發軒然大波。（圖／路透）

實習記者陳妙津／綜合報導

英國哈利王子和妻子梅根8日無預警宣布淡出皇室核心成員角色，想另遷加拿大居住，但加拿大民眾可不一定買單。加拿大第一大報《環球郵報》（The Globe and Mail）15日刊出一篇專欄文章，內文呼籲政府應堅決向哈利夫婦說「不」，並強調在憲政制度中有獨特地位的王室成員不該把加拿大當成「中途之家」，還提及許多加國人反對要額外支出的保安費用。

雖然加拿大總理杜魯多去年耶誕節曾表示，加拿大「永遠歡迎」哈利夫婦在溫哥華度過佳節。但該篇文章內認為，哈利夫婦移居加拿大的計畫模糊不清，除了未來不知落腳何處外，也沒有提到此後會從事何種工作，恐怕梅根興致一來，又會回到美國賺錢也說不定，這種散漫而無規劃的生活方式，「加拿大無法接受」。

▲▼哈利王子與梅根王妃。（圖／達志影像／美聯社）

▲哈利王子與梅根王妃。（圖／達志影像／美聯社）

由於加拿大與英國同屬大英國協，英國女王伊莉莎白二世作為兩國共同君主元首，英國王室的身分也不同尋常，「特殊而獨特的君主制是加拿大憲法的基本組成之一。儘管沒有實權，但王室作為抽象象徵，有微妙而重要的地位，代表一名王室成員不能成為加拿大居民（王子為第六順位王位繼承人），因為這打破了兩國心照不宣的默契。」

▲▼哈利王子（Prince Harry）寵愛妻子梅根（Meghan Markle）出名。（圖／路透）

▲哈利王子（Prince Harry）寵愛妻子梅根（Meghan Markle）出名。（圖／路透）

內文提到，加拿大人對於英國王室成員到訪通常「熱烈歡迎」，源於歷史及文化聯繫的喜悅，王室成員們親身前來參與各項紀念或慶祝活動，是善盡王室職責，而且通常僅停留短暫時光，反觀哈利夫婦卻打算為了私心，將加拿大當成自己的家，而為了維護夫婦倆安危，加拿大政府還須負擔每年數百萬加元的維安費用，讓超過73%的加拿大人高舉反對牌。

文章指出，有鑑於王室的特殊歷史及意涵，應該對加拿大「遠距治理」，並呼籲「別把在大西洋對岸找不到適宜責任的王子推來加拿大，雖然我們歡迎不同信仰、國籍及種族，但若你是王室核心成員，那加拿大就不該是你的歸處。」

►他奶奶的美麗小秘訣！

ET快訊
即／機車撞水泥預拌車　女騎士卡車底...「大腿骨外露」血狂流
12酷刑瘋狂凌虐！新北7煞逼情侶「演活春宮」　狗屎塞嘴：好吃
富比士台灣50大富豪出爐！「這個家族」首次奪冠、郭台銘跌到第
「Her」會員獨享2件88折！生活必備用品加碼送3%購物金
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

泡腳變泡身　星國溫泉公園驚見大叔「舒服躺池中」還清洗眼鏡　　

快訊／沖繩近海規模4.2、3.9地震接連襲　無海嘯警報

警方通知「你老婆是男人」　害27歲烏干達牧師失婚又失業

巴基斯坦雪崩76死！　12歲童埋雪堆18小時　奇蹟獲救…僅腿部骨折

破壞兩國默契！　加拿大第一大報專欄：不歡迎哈利梅根來住

美媒評比全球最棒國家　瑞士4連霸、日本第3

澳洲下雨了！墨爾本狂灌1個月雨量　消防局擔心引發「新災難」

全球最長蛋糕！全長6.5公里重2.7萬公斤...打破金氏世界紀錄

恰奇翻版？艾莎娃娃「壓垃圾底仍再現」　詭講西班牙文…影片曝光

直升機半空拋下「一頭豬」　直墜百萬富翁泳池他怒嗆：病態！

「LINE隱藏功能」超驚人！竟能抓姦　超實用匿名截圖+測試是否被封鎖

汪小菲講北京話遭小黃運將「X你媽」！　深夜東區路邊對罵…「我跟你沒完」

買「小熊餅乾」救無尾熊是真的！　家樂福小編證實：每盒都有捐助

館長談韓國瑜回高雄開工 「預言」罷免結果：台灣政壇震撼彈

超萌女演員配音《冰雪奇緣》安娜　完美呈現「兒時→成年」三階段！　

和尚寶寶「求奶舞」上下抖抖抖！　網融化：以為是電動絨毛娃娃

少2腿袋鼠汪遭趕下車「狠摔撞地」　飼主無情駛去惹怒網：會有報應！

他神還原國中瞎妹參加畢業旅行 偷換房間、車上卡拉OK超懷念！

「花蓮防搶演練」肉肉男搶農會 下秒慘仆街！網笑：跌倒是加的？

鐵胃直擊「印度街頭」4樣小吃　純手工檸檬汁！冰塊地板拿出

泡腳變泡身　星國溫泉公園驚見大叔「舒服躺池中」還清洗眼鏡　　

快訊／沖繩近海規模4.2、3.9地震接連襲　無海嘯警報

警方通知「你老婆是男人」　害27歲烏干達牧師失婚又失業

巴基斯坦雪崩76死！　12歲童埋雪堆18小時　奇蹟獲救…僅腿部骨折

破壞兩國默契！　加拿大第一大報專欄：不歡迎哈利梅根來住

美媒評比全球最棒國家　瑞士4連霸、日本第3

澳洲下雨了！墨爾本狂灌1個月雨量　消防局擔心引發「新災難」

全球最長蛋糕！全長6.5公里重2.7萬公斤...打破金氏世界紀錄

恰奇翻版？艾莎娃娃「壓垃圾底仍再現」　詭講西班牙文…影片曝光

直升機半空拋下「一頭豬」　直墜百萬富翁泳池他怒嗆：病態！

南北考生「學測天氣」攻略！強碰冷氣團連冷2天　一早最低溫探12°C

多益2個月進步500分　網友敲碗求心得

低潮8年鬥志未熄　林佳恩睽違8年再圓奧運夢

余秉諺6位數紅包寵妻　林萱瑜過年成「八卦集中站」

台南佳里分局防搶演練　「舜伯」扮演持槍歹徒演技突出

峮峮登日雜封面「狂吸日男粉」　誓言衝一波：當啦啦隊界林志玲！

失智婦騎車外出迷路攤坐街頭　暖警透過「人臉辨識」助返家

竹聯幫明仁會長想打知名度…招惹角頭慘被擄走毒打　滿臉是血拍片道歉

尾牙每人2800換來上吐下瀉！119人用餐22人急送醫　批業者態度傲慢

宇宙人小玉爆IG私聊「啦啦隊女神」　他認了：她蠻好的！

搭公車忘情擺臀！他左右磨蹭下秒「整根含住」...網驚：整個進去耶

國際熱門新聞

母爽玩7天　3歲女餓到吃洗衣粉慘死

男大生拿轉接頭DIY卡住　醫：要切除

黑道老大嫁姊遇仇家　新娘慘遭射殺

即／普丁不再尋求總統連任　俄總理宣布總辭

結婚1周！他目睹妻和猛男進摩鐵玩3P

即／日本首例武漢肺炎　確診病患是中國人

哈利為何選加拿大　專家曝關鍵

數學差去學焊接　韓辣師課堂歧視

澳洲下雨了！消防擔心引發新災難

妻子套「貞操套」報復　電鋸切開想離婚

絲襪妹「整套黑蕾絲罩雪乳」跪腿上幫理髮　網友暴動追蹤

台灣資源回收第一！芬蘭最大報大篇幅報導

中美協議簽了！川普「加徵關稅續留」：將訪北京

梅根16天治裝費比凱特一年還多

更多熱門

相關新聞

獨得16億！加國幸運男中樂透大獎

獨得16億！加國幸運男中樂透大獎

加拿大至多彩（Lotto Max）上週開出史上最大獎7000萬加元（約16億台幣），得主里易斯（Adlin Lewis）週二現身記者會表示，這筆錢會拿去投資、享受，帶妻子去拉斯維加斯玩老虎機。

為了花童裝　梅根讓凱特淚崩

為了花童裝　梅根讓凱特淚崩

哈利為何選加拿大　專家曝關鍵

哈利為何選加拿大　專家曝關鍵

哈利、梅根退出皇室「還俗成凡人」　怕成下一個黛安娜

哈利、梅根退出皇室「還俗成凡人」　怕成下一個黛安娜

梅根開戰皇室首現身⋯風格全變了

梅根開戰皇室首現身⋯風格全變了

關鍵字：

英國加拿大梅根王室Meghan Markle

讀者迴響

發燒話題

開票結果 澳洲大火 反送中 金球獎 黑鷹失事 王令麟 遠航停飛 高以翔 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 總統大選 唇筆 黃寶慧 地震 波特王 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

高雄新開幕吃到飽2人同行1人免費

21公斤吳花燕病逝！大陸驚現慈善亂象

女偶像打死不認愛！恐怖狂粉裝「偷拍」復仇

韓國瑜上班時間曝！網挺：做出政績較重要

交通部：1/16准新北捷運「環狀線」營運

Chen約會照曝光！「0偽裝」密會女友

遭變相砍薪⋯熊貓外送員怒吼：我們用生命在換錢

謝和弦告Keanna偷走吸塵器　發文被挖秒打臉

謝金河爆料「每天喝酒！不喝睡不著覺」韓國瑜否認

60億帝寶公子哥砸百萬追她！翁滋蔓3條件符合完美豪門媳

連千毅恍神「霸氣全失」答6字 　法官愣了！

子瑜荷蘭、比利時度假　私房美照曝光

波特王曝退貨飆10倍：疑有心人士來亂

經典賽變20隊　中華不必打資格賽

吳敦義哽咽掰　名嘴還是罵翻天

更多

最夯影音

更多
「LINE隱藏功能」超驚人！竟能抓姦　超實用匿名截圖+測試是否被封鎖

「LINE隱藏功能」超驚人！竟能抓姦　超實用匿名截圖+測試是否被封鎖
汪小菲講北京話遭小黃運將「X你媽」！　深夜東區路邊對罵…「我跟你沒完」

汪小菲講北京話遭小黃運將「X你媽」！　深夜東區路邊對罵…「我跟你沒完」

買「小熊餅乾」救無尾熊是真的！　家樂福小編證實：每盒都有捐助

買「小熊餅乾」救無尾熊是真的！　家樂福小編證實：每盒都有捐助

館長談韓國瑜回高雄開工 「預言」罷免結果：台灣政壇震撼彈

館長談韓國瑜回高雄開工 「預言」罷免結果：台灣政壇震撼彈

超萌女演員配音《冰雪奇緣》安娜　完美呈現「兒時→成年」三階段！　

超萌女演員配音《冰雪奇緣》安娜　完美呈現「兒時→成年」三階段！　

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面