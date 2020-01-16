哈利夫婦為何選擇加拿大？專家曝關鍵「稅收+離婚法」：超明智選擇

▲英國哈利王子和梅根王妃。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

哈利王子與梅根王妃日前宣布，將卸下英國王室資深成員身分，女王伊莉莎白二世也同意哈利夫婦旅居英國與加拿大。不過，加拿大對兩夫妻的淵源不深，為何最終會選擇此地定居，而不是梅根的娘家美國？財經媒體分析，從理財的角度來看，這個決定非常聰明，除了在北美更有機會擺脫王室束縛，利用名人的地位賺錢外，加拿大的稅收、安全制度更適合他們，就連「離婚制度」也都對兩人更有利。

根據財經媒體《MarketWatch》報導，哈利夫婦脫離王室之後，在北美更有機會利用名人的地位賺錢；尤其，選擇定居加拿大而非美國的決定，從理財的角度來看非常的聰明，主要原因是加拿大的稅收優惠、安全保障，以及更明確的「離婚法規」。

實惠的稅收制度

美國的稅收制度屬於「屬人主義」，只要成為美國公民，不論你人在天涯海角，都必須繳稅。如果哈利夫婦在美國定居，更進一步成為該國公民的話，美國國稅局就會向白金漢宮發出通知，要求英國皇家信託公司（British royal trusts）開始向美國繳稅。

除此之外，近來脫歐問題讓英鎊大貶，移民稅務律師萊斯佩蘭斯（David Lesperance）認為，此刻搬到加拿大是非常聰明的決定。另外，加拿大在房屋仍是自住的情況下，不會對房屋增值課徵資本利得稅；美國的夫婦就只有50萬美元的資本利得免稅額。

▲哈利夫婦預計旅居英國與加拿大。（圖／達志影像／美聯社）



維安考量

加拿大目前仍是大英國協（Commonwealth of Nations）的成員，哈利夫婦在該國能以「王室成員」的身分受到保護，相較於美國，英國女王更容易向加拿大皇家騎警提出維安需求。

不過，維安的費用也成為哈利夫婦的爭議之一。《倫敦標準晚報》（The Evening Standard）先前指出，杜魯道（Justin Trudeau）曾私下同意，由該國將支付哈利夫婦停留在加拿大期間的安保費用；若以24小時全天候都須有安全人員推算，每年需要花費100萬英鎊（約台幣3862萬元），引發加國人民抗議。

清楚的離婚法律

一般來說，加拿大的離婚法都是直接將夫妻兩人婚後的資產平分，加拿大滑鐵盧大學法律系教授懷特黑德（Denise Whitehead）表示，「這既適用於婚姻期間獲得的資產，也適用於婚姻期間資產的增值。」在美國因為各州規定不同，離婚後的財產問題必須看是在哪一州提出離婚申請而定。

至於英國，貝內特奧特利律師事務所（Bennett Oakley Solicitors）坦言，「非常不幸的是，英國法律對『婚姻財產』的定義都還不是很清楚。」如果結婚多年，任何財產都可能被視為婚姻財產的一部分，「如果結婚不到5年，有可能無法對婚姻財產提出索賠。」

►負評爆發！梅根16天治裝費「豪花780萬」 反觀凱特腳踏933元高跟鞋

►哈利夫婦移居加拿大…杜魯道同意付3800萬安全費 網爆氣：一毛也不准給

►哈利、梅根「4賺錢手段」揭露 演講出書就能進帳千萬美元