巴基斯坦雪崩76死！　12歲童埋雪堆18小時　奇蹟獲救…僅腿部骨折

▲比比遭埋18小時獲救。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

克什米爾巴基斯坦管轄區日前發生嚴重雪崩，加上連日大雨，至今造成至少76人死亡。不過搜救前線也在15日傳來好消息，一名年僅12歲的女童被活埋超過18個小時後，終於被順利救出，且僅有腿部骨折，身體些微擦傷而已。回憶起當時狀況，女孩表示，雪崩事前一點預兆都沒有，「我以為我會死在那裡。」

根據《半島電視台》報導，現年12歲的比比（Samina Bibi）受困在雪堆18個小時之後幸運生還，只是腿部骨折加上嘴角流血，讓她無法入睡，她回憶起當時的狀況，仍心有餘悸，「我以為我會死在那裡。」

比比的母親沙納茲（Shahnaz Bibi）說，雪崩發生前他們沒發現任何預兆，當時他們們全家正圍在火堆旁，「沒有聽到任何聲音，它（雪崩）在眨眼之間就發生了。」

▲▼克什米爾巴基斯坦管轄區雪崩釀76死。（圖／達志影像／美聯社）



沙納茲表示，她在這場意外中失去一對兒女，原本對於比比已經不抱希望，沒想到比比卻堅強地活下來，讓她充滿感激。巴基斯坦國家災害管理局（NDMA）表示，自12日以來，已經有76人在克什米爾地區死亡，而全國至少達100人。；尤其災情最慘重的尼勒姆谷（Neelum Valley），共發現21具遺體，且搜救人員仍在繼續搶救中。

印度高級警官指出，印度及巴基斯坦的克什米爾的邊界中，有10人死於雪崩，其中5名為軍人。另外，阿富汗駐喀布爾發言人表示，過去2星期的寒流當中，嚴寒及大雪就導致至少39人死亡。