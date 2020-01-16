中美第一階段貿易協定「7大內容」公開　川普立場踩超穩…第二階段已佈局！

▲美國總統川普和中國國務院副主席劉鶴，在白宮東廳正式簽署第一階段協議。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳亭伃／綜合報導

歷經18個月角力的中美貿易戰，在15日終於簽署第一階段貿易協議，此階段協議中，共分成7大項目，包括智慧財產權、技術轉移、農業、金融服務、匯率、擴大貿易與爭段解決等，預計將在簽署後的30天開始生效。美國總統川普與中國國務院副總理劉鶴在白宮內簽署，並邀請200名貴賓共同見證。

美國貿易代表署（USTR）也在簽署後公布96頁的文本，七大項目簡述如下：

-智慧財產權

涉及領域包括商業領域、醫藥相關智慧財產權、產品產地標誌、商標，以及盜版、仿冒品長期存在的問題與其解決方式。

-技術轉移

中國同意結束長期以來強迫或迫使外商企業將技術轉移中國企業，將技術轉移作為獲得市場准入、行政批准或從政府獲得優勢的條件；另外中國也承諾避免指導或支持旨在獲得國外技術的境外投資工業計劃。

-農業項目方面

主要探討貿易結構障礙，以及中國同意大量增購美國食品、農產品、海產以促進美國農漁業收入，提供更多農業經濟活動，並增加就業機會，包括肉類、家禽、海鮮、大米、乳製品、嬰兒配方奶粉、園藝產品、動物飼料與飼料添加劑、寵物食品與農業生物技術等項目。

▲具有歷史性且真正執行的協議，在200人見證下簽署完成。

-金融服務部分

則包括中國對美國的銀行、保險、證券與信用評等金融服務提供商的貿易與投資壁壘的長期問題，包括外資股權限制和歧視性監管要求，希望透過消除這些障礙使美國金融服務提供商能更具競爭力、獲得更公平的競爭環境，並在中國市場擴展服務。

-經濟政策與匯率項目部分

包括與貨幣議題有關的政策與透明度承諾，要求透過高標準承諾避免不公平的貨幣措施、競爭性貶值和匯率目標，同時提高透明度，建立問責制與執法機制，加強宏觀經濟與匯率穩定，確保中國不會使用貨幣措施，使美國出口商面臨不公平競爭。

-擴大貿易方面

中方承諾以2017年度為基準，在未來2年增加對美國商品與服務的進口，總額為2000億美元。購買項目包括美國製成品、食品、農產品、海鮮、能源與服務，以促進美中貿易關係。

以上為中美第一階段貿易協定內容，第二輪貿易協議也計畫將以分小階段式進行，如「2A」、「2B」方式。美國財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）則透露，第二階段協議將削減更多中國進口商品關稅。