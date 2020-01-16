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誰是貿易戰贏家？BBC：台灣訂單倍增　不受協議影響

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▲▼美國總統川普和中國國務院副主席劉鶴，在白宮東廳正式簽署第一階段協議。（圖／達志影像／美聯社）

▲川普和劉鶴在白宮東廳正式簽署第一階段協議。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）與中國國務院副總理劉鶴，於美東時間15日正式簽署美中第一階段協議，讓兩國持續18個月的緊張局勢暫時畫下休止。BBC指出，目前還不能斷定，這紙協議能夠多大程度緩解貿易戰所帶來的經濟傷害，但這場比賽的贏家仍包含川普、中國國家主席習近平，以及台灣。

貿易戰贏家：川普、習近平、台灣、越南、墨西哥

BBC報導指出，儘管這份協議並無實質內容，但對於川普來說，形同吃下一顆定心丸，讓他能夠在總統大選前放下這顆心中大石，並將此做為自己的政績之一。而對於習近平來說，協議中的內容都是中國先前已經同意的項目，所以並未多做讓步。

至於台灣、越南與墨西哥，這三國在貿易戰期間所收到的訂單都有增加，貿易成長近1650億美元。野村證券（Nomura）分析師認為，越南是其中最大的受益國，即便中美簽署協議，但與這些國家達成的既有貿易安排，也會繼續運作。

▲▼美國總統川普和中國國務院副主席劉鶴，在白宮東廳正式簽署第一階段協議。（圖／達志影像／美聯社）

▲川普開心與劉鶴握手致意。（圖／達志影像／美聯社）

貿易戰輸家：美國企業與消費者、農民、製造商

川普表示，直到美中簽署第二階段協議前，現有的加徵關稅暫不撤銷，這對美國企業與消費者來說是個壞消息；自貿易戰以來的關稅成本，至少超過400億美元，全部都由美國企業與消費者負擔。

美國國會預算辦公室（Congressional Budget Office）估計，關稅相關的不確定性和成本，導致美國經濟增長減少了0.3％，自2018年以來，家庭收入平均減少了580美元。

第一階段協議共86頁，其中重要的一項協議，中國承諾2年內購買美國2000億美元（約新台幣5.98兆）的農產品，以及其他周邊產品或服務。不過，中國官方也指出，真正的採購數量仍須依市場需求調整，如此大規模的採購並不持久；加上美國農產品至今仍是中國報復性關稅的課徵目標，讓製造業失業率提高、農民破產數量倍增。

►中美簽「第一階段協議」將對美採購6兆元農產　川普暫不撤加徵關稅

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