　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

台灣「資源回收率55％」領先全球！　芬蘭最大報全版圖文報導：可當歐盟借鏡

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

垃圾車,倒垃圾,垃圾清運,春節垃圾收運,環保局（圖／記者季相儒攝）

▲台灣資源回收方式，國際讚譽有加。（圖／記者季相儒攝）

記者張靖榕／綜合外電報導

台灣資源回收成效享譽全球，芬蘭第一大報《赫爾辛基報》15日也以大篇幅的圖文報導，稱台灣資源分類回收的方法獨步全球，建議歐盟及芬蘭可以吸取台灣經驗，增進資源回收的效益。

《中央社》引述《赫爾辛基報》（Helsingin Sanomat）報導，這家芬蘭第一大報以2大頁的篇幅，全版圖文刊出台灣資源回收作法，指台灣過去經濟快速發展期間，鄉下人口大量移居城市，商業活動導致垃圾、塑膠廢棄物暴增，一度被冠上「垃圾島」的醜名。1990年代，台灣政府提出革命性的垃圾減量回收政策，有效解決垃圾問題，這方面的經驗也讓台灣成為世界的領導者。

報導引述一名受訪的台灣民眾，「我個人已經大幅減少所製造的垃圾量，甚至已不再使用塑膠袋；我們已經習慣這個資源回收制度，並為此感到有點驕傲。」文章比較台灣和芬蘭的垃圾回收狀況，指台灣每人平均每天製造出0.85公斤的垃圾，相比15年前的1.2公斤，已經明顯下降，而垃圾回收率高達55％。芬蘭2018年的資料顯示，該國每人平均每天生產0.93公斤的廢棄物，垃圾回收率則是42％，為歐盟國家中段班。

垃圾車,倒垃圾,垃圾清運,春節垃圾收運,環保局（圖／記者季相儒攝）

▲台灣革新垃圾清運及資源回收，至今已近30年。（圖／記者季相儒攝）

報導提到，歐盟已經加強垃圾回收目標，芬蘭若要提高目標，對於塑膠廢棄物分類和一般垃圾回收，都需要更細分、更加強力度，而台灣經驗可以做為歐洲借鏡。

對此，駐芬蘭代表處代表張秀禎表示，樂見此一有助芬蘭民眾瞭解台灣資源回收成果的報導。張秀禎說，台、芬近年共同致力環保和引領循環經濟發展，2019年6月和9月，雙方共參與2次會議，皆以合作以及共同為聯合國永續發展目標努力。

芬蘭國會友台小組主席凱爾納（Mikko Kärnä）則以推文回應該報導，表示首都赫爾辛基碳排放量，比其他地區高出30％，而台灣垃圾回收制度很值得學習，芬蘭民眾應認知「資源回收，人人有責。」

ET快訊
強度再升級冷氣團！北台周五高溫暴跌7度　最冷時刻曝「低溫剩1
《步步驚心》男星病倒！「肢體動作明顯異常」驚傳中風
鄧紫棋PO「床照」對鏡頭開腿！男友一看反應超真實…網暴動：視
5G競標激戰26天　1380億決標全球最貴！中華電砸463億
「Her」會員獨享2件88折！生活必備用品加碼送3%購物金
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

哈利夫婦為何選擇加拿大？專家曝關鍵「稅收+離婚法」：超明智選擇

哈利、梅根退出皇室「還俗成凡人」　怕成下一個黛安娜…怒告八卦媒體！

美中協議7大項目敲定！　「確立爭端解決機制」：30天後生效

美聯邦眾院議長簽署彈劾總統條文　送交參院

台灣「資源回收率55％」領先全球！　芬蘭最大報全版圖文報導：可當歐盟借鏡

快訊／日本首例武漢肺炎　確診病患是中國人

俄羅斯總理率內閣總辭！　普丁「出怪招」布局2024：轉移更多權力給國會

中美簽「第一階段協議」將對美採購6兆元農產　川普暫不撤加徵關稅

快訊／川普、劉鶴「第一階段經貿協議」正式簽署　預計對美採購2000億農產

普丁任命稅務局長「米舒斯金」出任總理　梅德韋傑夫率內閣總辭

汪小菲講北京話遭小黃運將「X你媽」！　深夜東區路邊對罵…「我跟你沒完」

館長談韓國瑜回高雄開工 「預言」罷免結果：台灣政壇震撼彈

超萌女演員配音《冰雪奇緣》安娜　完美呈現「兒時→成年」三階段！　

「LINE隱藏功能」超驚人！竟能抓姦　超實用匿名截圖+測試是否被封鎖

少2腿袋鼠汪遭趕下車「狠摔撞地」　飼主無情駛去惹怒網：會有報應！

買「小熊餅乾」救無尾熊是真的！　家樂福小編證實：每盒都有捐助

和尚寶寶「求奶舞」上下抖抖抖！　網融化：以為是電動絨毛娃娃

他神還原國中瞎妹參加畢業旅行 偷換房間、車上卡拉OK超懷念！

「花蓮防搶演練」肉肉男搶農會 下秒慘仆街！網笑：跌倒是加的？

鐵胃直擊「印度街頭」4樣小吃　純手工檸檬汁！冰塊地板拿出

哈利夫婦為何選擇加拿大？專家曝關鍵「稅收+離婚法」：超明智選擇

哈利、梅根退出皇室「還俗成凡人」　怕成下一個黛安娜…怒告八卦媒體！

美中協議7大項目敲定！　「確立爭端解決機制」：30天後生效

美聯邦眾院議長簽署彈劾總統條文　送交參院

台灣「資源回收率55％」領先全球！　芬蘭最大報全版圖文報導：可當歐盟借鏡

快訊／日本首例武漢肺炎　確診病患是中國人

俄羅斯總理率內閣總辭！　普丁「出怪招」布局2024：轉移更多權力給國會

中美簽「第一階段協議」將對美採購6兆元農產　川普暫不撤加徵關稅

快訊／川普、劉鶴「第一階段經貿協議」正式簽署　預計對美採購2000億農產

普丁任命稅務局長「米舒斯金」出任總理　梅德韋傑夫率內閣總辭

柯擠國會第三大黨、親民黨不分區掛零　董念台：郭台銘是最大輸家

贈票／小熊學校開學囉！超可愛特展首度來台

皮秒雷射「波長、透鏡」是關鍵　皮膚科醫師教你怎麼選

無聲的第三者HPV吞噬妳的幸福　還假裝看不見嗎？

周曉涵深V背心「雙峰半弧線」清楚外露！　鏡子驚見渾圓亮點…網：鼻血噴了

呼籲「珍惜香港這個家」！　駱惠寧：堅持「一國兩制」才能停止紛爭

麻豆移工殺紅眼砍死同鄉！　她力抗也遭砍傷...老公、堂哥雙亡

「罷韓沒有終止的理由」　管碧玲：能否成功是高雄人家務事

搶頭鴨！初一第一組報到客人　王品享鴨送價值7千元新春福袋

酸民撿碎玻璃報復？波特王曝「退貨飆10倍」：懷疑有心人士來亂的

瘸腳男自稱遭槍擊！路人急報案　警秒戳破謊言...他辯：喝醉搞烏龍

國際熱門新聞

母爽玩7天　3歲女餓到吃洗衣粉慘死

男大生拿轉接頭DIY卡住　醫：要切除

即／普丁不再尋求總統連任　俄總理宣布總辭

結婚1周！他目睹妻和猛男進摩鐵玩3P

即／日本首例武漢肺炎　確診病患是中國人

中美協議簽了！川普「加徵關稅續留」：將訪北京

即／川普、劉鶴簽署第一階段美中經貿協議

富豪愛開淫亂趴炫富成癮　女兒：我家很正常

梅根16天治裝費比凱特一年還多

高三弟遭霸凌　穿越高速公路慘死

哈利不願靠祖母　英女王收入引關注

普丁任命稅務局長「米舒斯金」出任總理

2020大選南韓網友羨慕台灣「國民意識高」

街友廟旁乞討2年.…竟是「富二代」

更多熱門

相關新聞

芬蘭斥資448億打造4艘「博騰級巡邏艦」

芬蘭斥資448億打造4艘「博騰級巡邏艦」

北歐國家芬蘭今年將大舉撥款15億美元（約新台幣448億元），進行代號「2020戰隊計畫」打造4艘具備破冰、防空、反艦、反潛能力的「博騰級」（Pohjanmaa class）多用途巡邏艦強化海軍在波羅的海水域作戰能力，為北約與俄國之間的潛在衝突預作準備。

中國往後四年最佳的「對臺政策」？

中國往後四年最佳的「對臺政策」？

國台辦：不放棄台灣青年

國台辦：不放棄台灣青年

九二共識招數已老　撼動不了年輕人

九二共識招數已老　撼動不了年輕人

CNN分析：中對台政策須重新調整！

CNN分析：中對台政策須重新調整！

關鍵字：

台灣資源回收芬蘭赫爾辛基報

讀者迴響

發燒話題

開票結果 澳洲大火 反送中 金球獎 黑鷹失事 王令麟 遠航停飛 高以翔 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 總統大選 唇筆 黃寶慧 地震 波特王 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

韓國瑜上班時間曝！網比對6都市長傻眼了

21公斤吳花燕病逝！大陸驚現慈善亂象

謝金河爆料「每天喝酒！不喝睡不著覺」韓國瑜否認

連千毅恍神「霸氣全失」答6字 　法官愣了！

交通部：1/16准新北捷運「環狀線」營運

謝和弦告Keanna偷走吸塵器　發文被挖秒打臉

吳敦義哽咽掰　名嘴還是罵翻天

移靈「轉錯圈憲兵」：看電風扇轉都覺得在羞辱我

60億帝寶公子哥砸百萬追她！翁滋蔓3條件符合完美豪門媳

母爽玩7天　3歲女餓到吃洗衣粉慘死

子瑜荷蘭、比利時度假　私房美照曝光

明強冷空氣來襲　苗栗以北下探11℃

選美比賽「正妹跌倒摔出bra」

男友家吃飯！一個衛生習慣卻被準婆婆碎念

宣美表演遇暴雨！「脫衣陪觀眾一起濕」嗨炸

更多

最夯影音

更多
汪小菲講北京話遭小黃運將「X你媽」！　深夜東區路邊對罵…「我跟你沒完」

汪小菲講北京話遭小黃運將「X你媽」！　深夜東區路邊對罵…「我跟你沒完」
館長談韓國瑜回高雄開工 「預言」罷免結果：台灣政壇震撼彈

館長談韓國瑜回高雄開工 「預言」罷免結果：台灣政壇震撼彈

超萌女演員配音《冰雪奇緣》安娜　完美呈現「兒時→成年」三階段！　

超萌女演員配音《冰雪奇緣》安娜　完美呈現「兒時→成年」三階段！　

「LINE隱藏功能」超驚人！竟能抓姦　超實用匿名截圖+測試是否被封鎖

「LINE隱藏功能」超驚人！竟能抓姦　超實用匿名截圖+測試是否被封鎖

少2腿袋鼠汪遭趕下車「狠摔撞地」　飼主無情駛去惹怒網：會有報應！

少2腿袋鼠汪遭趕下車「狠摔撞地」　飼主無情駛去惹怒網：會有報應！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面