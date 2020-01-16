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台積電開盤跌逾2%！台股開盤下跌85點　回測1萬2千點

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▲台股大漲，股市配圖。（圖／記者林敬旻攝）

▲ 台股。（圖／記者林敬旻攝）

記者李瑞瑾／台北報導

中美第一階段貿易協議正式簽署，美股道瓊、那指、標普三大指數小幅收高，道瓊收盤站上29,000點大關；費半則因半導體類股重挫、跌逾1%。台股今（16）日開盤因台積電重挫，下跌85點、以12,006點開出。

截至上午9點06分，指數來到12,036點、下跌55點。

請繼續往下閱讀...

電子三雄中，台積電（2330）以330元開出、下跌2.94%；鴻海（2317）開在89.8元、下跌0.11%；股王大立光（3008）以4965元開出、下跌0.4%。

美國總統川普和中國國務院副總理劉鶴，美東時間15日在白宮東廳，正式簽署美中第一階段協議，中國承諾2年內購買美國2000億美元（約新台幣5.98兆）的農產品，亦有杜絕智慧財產權盜竊與強迫技術轉讓等條款。但川普表示，直到美中簽署第二階段協議前，現有的加徵關稅暫不撤銷。

美股四大指數中，道瓊、那指、標普小幅收漲，道瓊站上29,000點大關；費半則因美國擴大對華為出口限制影響半導體股表現，收盤下跌逾1%，台積電ADR重挫3.2%。

美股道瓊指數上漲90.55點，或0.31%，收29,030.22點；那斯達克指數上漲7.37點，或0.08%，收9,258.69點；標普500指數上漲6.14點，或0.19%，收3,289.29點；費城半導體指數下跌22.48點，或1.19%，收1,872.16點。

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