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快訊／日本首例武漢肺炎　確診病患是中國人

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▲▼武漢不明原因肺炎爆發華南海鮮市場「休市整治」　山產店「兔頭內臟」丟地上。（圖／翻攝澎湃新聞）

▲武漢不明原因肺炎爆發。（圖／翻攝澎湃新聞）

記者葉國吏／綜合報導

中國大陸湖北省武漢市，不明原因的肺炎發生，日前傳出日本發現首起病例。根據《產經新聞》報導，日本官方證實日本首例病例為中國人，目前也已經出院。

日本厚生勞動省稱，該名感染者是居住在神奈川縣的30多歲中國籍男性。他於上周一（6日）從武漢市返抵日本，上周五（10日）患病住院，並在檢查中證實罹患新型肺炎。病人在周三（15日）已康復出院。

世界衛生組織14日示警，引發武漢肺炎的2019新型冠狀病毒可能有限的人傳人。疾病管制署署長周志浩今日說明，「有限的人傳人」是指近距離接觸、且接觸一段時間，一般是在家人親密相處或醫護人員近距離照護病人的狀態下發生，至於日常生活的接觸則不會有效率傳染給人，一般在1公尺外就應該不會受到感染。

疾管署副署長莊人祥指出，傳染病流行病學研究中「基本再生數」R0值，代表在所有人都沒有免疫的情況之下，平均1個感染者可以傳播給多少人，若數值在1以下則是「有限人傳人」。以傳播效率最好的麻疹來說，1個人就可以傳給12到18人，SARS能傳給2到5人；和武漢肺炎2019新型冠狀病毒類似的MERS則為0.8、禽流感為0.03到0.4。
 

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