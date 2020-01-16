首屆台灣國際光影藝術節！夜間限定「光之書寫」蔓延星光草皮、空橋超浪漫

▲首屆「台灣國際光影藝術節」將於國立台灣美術館登場！此為藝術家莊志維作品〈森林裡的洋流〉。（圖／莊志維提供）



記者林育綾／綜合報導

國立台灣美術館推出首屆「台灣國際光影藝術節」，以「光之書寫」為展覽主題，邀請7組國內外創作團隊，以各自創作脈絡及手法闡述光影、觀者與場域之間的動態變化，打造沉浸式感官體驗，也延伸到館外星光草坪、空橋、下凹庭園及迎賓廣場等處，即將於18日至2月23日每日夜間展出！

「2020台灣國際光影藝術節」結合交通部觀光局、中華電信、台灣高鐵、陽明海運合作，交通部長林佳龍則表示，台灣是光電大國，此次在技術之外，也帶入藝術元素，讓光影藝術節不僅單展示「光」，同時也思考作品跟地景的結合。期望讓整個城市的設計力更加提高，讓台灣燈會成為一個國際品牌。

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國美館館長林志明提到，光影藝術節的場域，除了館內空間由台法藝術團隊－電波接受器（sondes A/V Duo），以投影及音效打造沉浸式感官體驗外，也延伸到館外星光草坪、空橋、下凹庭園及迎賓廣場等處，希望能透過藝術作品讓民眾對國美館空間及環境有新的認識。

他也表示，國美館運用長期推動科技與跨領域藝術發展的經驗，結合交通部觀光局近年大力提倡「燈會2.0」的概念，召集國內外一流的光影創作團隊，讓來自義大利、日本、法國及台灣等地藝術家作品在國美館碰撞出新火花，希望能帶給在台中舉行的「2020台灣燈會」全新的感受及面貌。

▲「台灣國際光影藝術節」場域也延伸到館外星光草坪、空橋、下凹庭園及迎賓廣場等處。／此為何理互動作品〈頻道〉。（圖／何理互動提供）

首屆的台灣國際光影藝術節，邀請國內外知名藝術創作者，包含日本神戶光節策展人義大利籍設計師丹尼爾蒙特韋德（Daniel Monteverde）、參展2018大地藝術祭的日本藝術家大西康明（Yasuaki Onishi）、多次創作國內大型典禮藝術裝置的何理互動，曾受邀東京、洛杉磯等國際展出之聲光藝術家姚仲涵、台中國家歌劇院駐館藝術家莊志維、善於以光作為主要創作軸線的藝術家丁建中及台灣藝術史沉浸式體驗展演創作台法團隊電波接收器（Sondes A/V Duo）等。

光影藝術節呈現包括燈光、機械與流動影像等組成之多元媒材、形式之作品，以光影藝術作品重新書寫場域意義，希望透過藝術家的視野打造別具新意的光影藝術於戶外展出，向觀眾打開全新的感官經驗。

▲文化部李連權次長(右4)與貴賓(右2起陽明海運謝志堅董事長、國美館館長林志明、交通部林佳龍部長、台灣高鐵江信助副理、參展藝術家（左起：丁建中、何理互動、莊志維）合影。（圖／國立台灣美術館提供）



「光之書寫—2020台灣國際光影藝術節」戶外光影作品，將於1月18日至2月23日展出，每日晚間5點至10點開放參觀。而台灣藝術史沉浸式展演（201展廳）於1月26日開放至3月1日，邀請民眾漫步於國美館的閒暇夜晚，近距離感受光影藝術的實驗創新與突破。

此外2月15日將以展演主題核心「光之書寫」為題舉辦國際論壇，邀請國際光節策展人、光影藝術創作者及城市行銷專家等到場分享光節策劃的歷程，探討如何透過大型慶典寫下新的城市形象台灣觀光之活動型態逐步轉型且升級。展覽及活動訊息可參考國美館官網：www.ntmofa.gov.tw。

國立台灣美術館

台中市西區五權西路一段2號

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