中美簽「第一階段協議」將對美採購6兆元農產　川普暫不撤加徵關稅

▲美國總統川普和中國國務院副主席劉鶴，在白宮東廳正式簽署第一階段協議。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國總統川普和中國國務院副總理劉鶴，美東時間15日在白宮東廳，正式簽署美中第一階段協議，讓兩國及全世界18個月來的經貿緊張情勢大大放緩。川普表示，直到美中簽署第二階段協議前，現有的加徵關稅暫不撤銷；另外，他也說「在不久的將來」會啟程前往北京。

綜合CNN、路透社報導，第一階段協議共86頁，其中重要的一項協議，中國承諾2年內購買美國2000億美元（約新台幣5.98兆）的農產品，以及其他周邊產品或服務。這讓原本受到貿易戰所苦的美國大豆農民，終於盼到曙光，規定的購買量比現在還要多上2倍；川普致詞時表示，他履行了競選時的承諾，「去買更大的牽引機！去買更大的牽引機！」

▲協議簽訂，美對中的加徵關稅續留檯面。（圖／達志影像／美聯社）

過去美國納稅人已經為農民的虧稅填補了280億美元（約新台幣8375億元），包括資助貿易團體和從食物銀行購物；而第一階段協議簽訂後，川普成天在嘴上嚷嚷的澤惠農民，終於落實到白紙黑字上，也為他競選2020增加了一項新政績，正好拿來和他飽受衝擊的中東行動相抵消。他說，「我們一起把過去的錯誤扳正，也給了經濟正義和安全一個未來。」

這項重大成就讓川普免不了誇耀，「大多數人都不覺得這件事有可能發生」，但他做到了，而作為中國高階經濟談判官員不斷訪美的回報，他表示將會「在不久的將來」，飛一趟中國。

▲▼第一階段協議為2國長達18個月的經貿緊張畫下逗點，接下來還有第二階段要談。（圖／達志影像／美聯社）

另外，美方並未在這次的協議中承諾撤銷加徵關稅，川普明白表示他不想要有第三次協議，預期要在第二階段協議內容中，把所有未談成的事都放進去，「我讓它們（加徵關稅）繼續留在檯面上，因為除此之外我們也沒別的談判籌碼了」，「但一旦我們正式完成第二階段協議，就會把它們全都撤掉。」

2018年，美國對中國的貿易逆差達到了4200億美元（約新台幣12.5兆元）的高峰，這也是不少如川普的共和黨政客時常在談論的現象，「中國從美國這裡賺走太多錢了」。

川普收到來自中國國家主席習近平的一封信，習在信中指出，這份協議的簽訂對中國、美國，和全世界來說，都是一項好消息，有助於維護世界和平、穩定與繁榮。

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