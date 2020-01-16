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「康熙來了！」泡麵界帝王攜手故宮　滿漢御品限量9500碗搶攻年節商機

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▲為搶攻年節送禮商機，統一推出限量「龍藏經」圖騰滿漢御品外，故宮精品加碼推紅包袋，蒞臨故宮商店消費即可獲得乙份，限量9,800份，送完為止。（圖／統一提供）

▲為搶攻年節送禮商機，統一推出限量「龍藏經」圖騰滿漢御品外，故宮精品加碼推紅包袋，蒞臨故宮商店消費即可獲得乙份，限量9,800份，送完為止。（圖／統一提供）

記者林淑慧／台北報導

進入深夜的此刻，來上一碗泡麵是不少人喜歡的宵夜選擇，而近年泡麵界也出現高端化競爭，統一旗下高端泡麵品牌「滿漢御品」攜手故宮精品換新裝，印上康熙皇帝的「龍藏經」圖騰，具有帶來七世平安與好運的意涵，以限量9500碗組合搶攻年節送禮商機。

依據官方統計，國內速食麵一年產值上看百億元，近年來速食麵進入高價化競爭局面，除了統一滿漢御品外，小廚師及KIKI等品牌也都推出定價百元以上的速食麵，其中統一推出每碗248元的「滿漢御品．火巴燒牛肉麵」為市場最高價的商品，堪稱「泡麵界的帝王」。

請繼續往下閱讀...

統一企業發言人凃忠正表示，統一自2016年6月首度推出滿漢御品泡麵，一碗要價248元，首批限量999份，不僅在市場上成功掀起話題，更意外開拓出伴手禮市場，首批滿漢御品泡麵隔天就賣完。

▲統一企業發言人凃忠正（圖右）表示，旗下「滿漢御品」與故宮精品合作設計新包裝，限量9500碗組合即日起開賣，搶攻農曆春節送禮商機。（圖／統一提供）

▲統一企業發言人凃忠正（圖右）表示，旗下「滿漢御品」與故宮精品合作設計新包裝，限量9500碗組合即日起開賣，搶攻農曆春節送禮商機。（圖／統一提供）

為持續追求創新，統一針對農曆春節檔期，特別與故宮精品合作設計新包裝，挖掘康熙皇帝為祈求國泰民安、耗費鉅資製作的龍藏經，將其中「黃地團龍如意雲紋織金妝花緞」圖樣繪上包裝。

統一表示，新裝不僅能與滿漢御品的「龍乘雲」碗身互相呼應，更能讓民眾藉此限量版滿漢御品，將「龍藏經」蘊藏的七世福報寓意送給親友或自己享用，分享真挚的新年祝福。

另外，滿漢御品對食材更為講究，精選每頭牛僅有1%的特殊部位邊腱肉，半筋半肉的質地製成料理包，肉質不易鬆散，經過四川古式料理技術「火巴　燒」，將醬汁徹底入味，吃來更為軟嫩通透，加上專利的非油炸波浪麵，成就精品級的帝王級泡麵。

為搶攻年節送禮商機，統一表示，滿漢御品「龍藏經」圖騰限量組合即日起將在全台指定7-11與電商MOMO正式開賣，限量9500碗組合，可望再掀搶購熱潮，挹注業績可期。

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