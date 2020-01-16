快訊／川普與劉鶴進行「第一階段經貿協議」簽署　預計對美採購2000億農產

▲川普與劉鶴在白宮進行貿協議簽署。（圖／翻攝自The White House ，下同）



記者林彥臣／綜合報導

美國總統川普與中國國務院副總理劉鶴，從美東時間上午11時30分左右開始進行經貿協商談判，兩人抵達白宮東廳，進行美中第一階段經貿協議簽署儀式，儀式中將簽署長達86頁的第一階段協商協議，包括200位商界與外交界的賓客受邀出席，這象徵了世界2大經濟體的長達18個月的貿易衝突得以緩解。

根據路透社報導，美國官員稱這筆交易是一次巨大的勝利，象徵著華盛頓與中國關係的重大轉變，但其中也包括一項強硬的執法措施，如果北京不履行其諾言，可能會引發新的懲罰性關稅，兩國之間的關稅貿易戰，造成了數千億的商品遭受打擊，全球金融市場震盪，供應鏈連根拔起，以及全球經濟成長放緩。



這筆交易的核心在於中國承諾在2年內，購買美國2000億美元的農產品，即其他周邊的產品或服務，這將有助於減少對中國的貿易逆差，美國對中國的貿易逆差在2018年達到4200億美元的高峰。

美國總統川普也在致詞中表示，「我們的農民會接受它，我早說過了，去買更大的牽引機！去買更大的牽引機！」

據新華社報導，中國副總理劉鶴說，中美第一階段貿易協議將使兩國乃至世界受益，在簽署第一階段協議後，中美將共同努力，達成協議並取得切實成果「第一階段的協議將有助於維護世界的和平，穩定與繁榮。儘管政治，經濟模式存在分歧，中美兩國可以共同努力實現雙贏關係」。