影／航空業年終獎金縮水　華航：罷工衝擊「年度恐無盈餘」仍發1.2萬紅包

▲華航今（15）日表示，2019年度前三季營運狀況稅後結算不樂觀，年度恐無盈餘，但仍發放定額紅包春節激勵金12,000元。（圖／記者湯興漢攝）

記者林淑慧／台北報導

航空業年終獎金水準出爐，去年受到機師罷工事件衝擊的華航，今年年終縮水只剩1.2萬元，華航15日表示，2019年度前三季營運狀況稅後結算不樂觀，年度恐無盈餘，但仍發放定額紅包春節激勵金12,000元，3月將發放飛安獎金3萬元；另外，全職同仁將晉支調薪700元。

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華航經營團隊強調，公司整體薪資與各項福利近來已大幅提升，足令外界稱羨，未來將持續以長遠、安定為原則照顧每位華航成員。

華航表示，公司本著一貫照顧員工的立意，經與工會數次協商，除於2019年12月業已核發1個月基本薪的年度獎金外，國內員工另將發放定額紅包春節激勵金12,000元，並於2020年3月發放飛安獎金新台幣30,000元，另有循例核發之三節獎金10,000元。

去年油價與匯率對航空業來說相對有利，不過受到香港反送中影響，全球最繁忙航線「台港線」衰退幅度達兩位數，而兩岸航線客量也減少，衝擊華航的客運業務表現；雖然公司透過機動調度，貨運也在去年第四季明顯好轉，營運亦有獲利，但整體營運全年恐無盈餘。

依據財報，華航2019年前三季營收達1263.02億元，較前年同期微幅成長0.08%，受到罷工事件影響衝擊獲利，去年前三季淨利為27.96億元，年減9.6%，每股稅後虧損（EPS）0.06元。