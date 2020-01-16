快訊／5G競標激戰27天1380.81億決標全球最貴！中華電砸463億拿最多





記者陳世昌／台北報導



台灣邁入5G世代最關鍵的頻譜競標，在第27天的出價競標中，終於以1380.81億元決標！其中最熱門的3.5GHz頻段27個單位共標得1364.33億元，換算每單位得標金50.53億元打破目前為止世界各國競標最高(貴)紀錄((加權計算各國人口數、使用年限後的金額)。



▲中華電信5G競標取得最多頻寬（示意圖／中華電信提供）





5大電信得標情況，最終數字需NCC委員會確認



中華電信

3500MHz 暫時得標頻寬：90MHz、暫時得標價：456.75億元

28000MHz暫時得標頻寬：600MHz、暫時得標價：6.18億元

遠傳電信

3500MHz 暫時得標頻寬：80MHz、暫時得標價：406億元

28000MHz暫時得標頻寬：400MHz、暫時得標價：4.12億元

亞太電信

3500MHz 無

28000MHz暫時得標頻寬：400MHz、暫時得標價：4.12億元

台哥大

3500MHz 暫時得標頻寬：60MHz、暫時得標價：304.5億元

28000MHz暫時得標頻寬：200MHz、暫時得標價：2.06億元

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台灣之星

3500MHz 暫時得標頻寬：40MHz、暫時得標價：197.08億元



中華電信等5大電信商在歷經27天261回合你來我往出價競爭之後，終於在16日以新台幣1380.81億元決標，未來若加上可觀的基地台設置費用，5G開通初期的用戶資費預估將不便宜。



日前鴻海才高調宣布，將投資新台幣100億元參與亞太電信現金增資私募普通股案，支持其發展5G，但在競標結果揭曉後，亞太意外的並未出手，未取得任何3.5GHz頻段。外界認為亞太將與台灣大結盟共頻、共網發展5G。





▲各國5G最熱門頻段3.5GHz總標金，除以總頻寬數量，再加權各國人口數、使用年限等數值，台灣3.5GHz的標金每單位50.53億元是全球第一。(圖／ETtoday)

負責5G競標的國家通訊傳播委員會(NCC)表示，今日上午加開臨時委員會確認後，中午由代主委陳耀祥出面說明得標者與整個競標過程。



▲5G競標1月16日決標，NCC中午舉行說明會，由代理主委陳耀祥主持。（圖／記者陳世昌攝）



以最熱門的3.5GHz來看，資料顯示，義大利2018年10月完成5G釋照，當時3.5GHz頻段釋出200MHz，標金48.20億美元，換算台幣約1450億元；德國2019年6月完成5G釋照，3.5GHz頻段釋出300MHz，標金達47.18億美元，折合台幣約為1420億元。台灣釋出270MHz，標金1364 .33億元，單以總標金來看台灣居全球第三。

但各國用戶數、使用效期不同，如果統計各國3.5GHz標金除以總頻寬數量，再加權各國人口數、使用年限等數值，台灣3.5GHz的標金每單位50.53億元是全球第一。



▲5G決標5大電信得標統計表格，亞太電信並未出手最熱門的3.5G頻段，讓外界驚訝（圖／翻攝NCC網站）



根據NCC競標網站公布的3.5GHz頻段27個單位頻寬中，得標價1364.33億元，其中23個單位頻寬以當前回合價(第261回合) 50.75億元暫時得標；4單位以254回合價49.27億元得標。二者合計得標價1364.33億元，換算每單位得標金50.53億元。



這次競標的第二個標的28GHz頻段25個單位頻寬中，得標16個單位頻寬，得標價16.48億元，其中16個單位頻寬以當前回合價1.03億元暫時得標；第三個標的1800MHz頻段則是暫無得標頻寬。



由NCC主辦的5G競價，自12月10日開始，每日上午9時至下午4時進行10回合，由中華電信、台灣大哥大、台灣之星、亞太電信及遠傳電信等5家現有行動業者參與。

NCC表示，第一階段數量競價改良前年4G第三波釋照所採用的「同時、多回合及上升競價法(SMRA)」，當對可用區塊的需求大於或等於提供數量時，則該頻段的回合價格將在下一回合中提高1.03倍，並持續至連續二回合所有有權提出需求頻寬之競價者，都沒有對任何一個頻段提出有效需求頻寬時即告結束。最新競價結果及詳細資料請參考NCC網站(https://mbb5g.ncc.gov.tw/)。