淨水界GUCCI包愛台灣加碼投資　七家中小企業斥資14億轉型升級

▲經濟部投資臺灣事務所今(15)日核准7家中小企業擴大投資約14億元轉型升級。（圖／記者湯興漢攝）

記者林淑慧／台北報導

中小企業加碼投資台灣一波波，經濟部今（15）日核准有「淨水界GUCCI包」封號的普家康興業等投資案，共7家中小企業將擴大投資約14億元，力拚在台轉型升級。

經濟部投資臺灣事務所今(15)日核准7家中小企業擴大投資約14億元轉型升級，包括台灣精密齒輪工業、揚鋼鑄造、德昱企業、普家康興業、協鈦科技、欣美實業、尚洪公司。

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國內逆滲透淨水器鼻祖普家康興業30年來不斷投入大量研發經費，致力淨水器與濾材設計開發，獲得多項專利及認證，是全球第一家翻轉傳統RO淨水器外觀的業者。旗下產品包括榮獲台灣精品獎肯定的GUTZZI智能淨水器，以「歌德式教堂穹頂」為造型發想，發音近似名牌「GUCCI」而有「淨水界GUCCI包」之稱。

普家康將濾材管路整合在機殼內，大為縮減體積，加上防蟲防塵與造型設計，使淨水器精品化。推出後在歐洲市場一炮而紅，知名大廠紛紛指名ODM合作。自有品牌PURICOM行銷歐、美、中東、亞洲超過70個國家，也在西班牙設廠，成為淨水產業的龍頭。

官員指出，普家康由於台中現有廠房已不足以因應高度競爭與客製化需求，決定在嘉義大埔美工業區投入逾2億元籌建第三座工廠，佈建智慧自動化產線，瞄準下一世代淨水器與組裝零配件，可為大嘉義地區帶來46個本國就業機會。

經濟部表示，「中小企業加速投資行動方案」已經召開26次聯審，通過128家中小企業投資約547億元，帶來5,459個就業機會。總計投資臺灣3大方案已帶動336家企業投資約8,603億元，創造71,238個本國就業機會，後續還有超過80家排隊待審中。