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快訊／普丁不再尋求總統連任？　總理梅德韋傑夫宣佈：政府全體辭職

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俄羅斯總理梅德韋傑夫（Dmitry Medvedev）。（圖／達志影像／美聯社）

▲俄羅斯總理梅德韋傑夫（Dmitry Medvedev）。（圖／達志影像／美聯社）

記者林彥臣／綜合報導

俄羅斯將於2024年3月舉行總統大選，總統普丁15日在莫斯科對聯邦議會發表的年度國情咨文中指出，同意俄羅斯憲法中禁止總統尋求第2次連任的規定。這也代表了普丁不會尋求修改憲法，讓自己連續第3次任總統。

根據俄羅斯媒體《衛星通訊社》報導，俄羅斯總統普丁對國會議員、部長級官員與其他高級官員發表國情咨文後，俄總理梅德韋傑夫（Daniil Medvedev）宣佈俄政府全體辭職。

▲▼ 俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）24日與高階軍官會面。（圖／路透）

▲俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）發表國情咨文後，總理就率領全體政府官員辭職。（圖／路透）

普丁在這次對政府官員的國情咨文內容，以國內政治為主，包括社會政策和經濟，俄羅斯總統普丁在向聯邦會議發表國情咨文時呼籲俄羅斯公民，就他所提出的一系列憲法修正案進行投票。

普丁說， 「我認為有必要就所提出的一系列俄羅斯聯邦憲法修正案進行公民投票。只有根據投票結果才能做出最終決定。」

隨後普丁提名梅德韋傑夫任俄聯邦安全會議副秘書，同時也要求梅德韋傑夫的內閣繼續工作，直到新內閣組成。

67歲的普丁於1999年1月31日接任俄羅斯總統，贏得2000年和2004年2屆選舉後，在2008年按憲法規定未尋求連任，由他的親信梅德韋傑夫擔任總統並任命普丁為總理。2012年普應贏得第3個非連續總統任期，將任期延長至6年，2018年再成功連任，任期於2024年結束。

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