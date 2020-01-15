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新光金大公主無緣進入立院　吳欣盈：因這場選舉重新開機了

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▲新光金大公主吳欣盈。（圖／記者湯興漢攝）

▲新光金大公主吳欣盈。（圖／記者湯興漢攝）

記者紀佳妘／台北報導

​2020總統、立委選舉落幕，民眾黨不分區立委被提名人、新光金大公主吳欣盈確定無法進入立法院，她今（15）日在臉書發文指出，從2019年11月19日列為不分區立委提名名單後，歷經人生中許多第一次，也是她人生道路上最難忘的風景，也因這場選舉的這把鑰匙，重新開機了。

新光金大公主吳欣盈今天在臉書發文表示，這幾年在抹黑、訴訟等煎熬下，終於在去年解脫，所有的紛擾畫下句點，原先希望能多留一點時間給自己，但人生總有許多意外，卻從來沒有想過，會在人生轉彎處踏上正途，開啟嶄新的篇章。

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吳欣盈坦言，曾因家庭背景和工作，內心充滿掙扎和顧慮，但想起在肯亞難民營探視的那些女孩們，以及慈善基金會「活化歷史」專案所培訓的爺爺奶奶，鼓起勇氣走進校園，展現自我的勇氣，也激勵了她，決定站到第一線，把一直以來所重視的公益永續、女性權益、銀髮長照、台灣競爭力等議題，透過選舉這個平台發聲，讓更多人一起關心台灣的未來。

吳欣盈也謝謝大家54天來的支持，強調她沒有因為未能上榜而氣餒，反而對於民眾黨才成立5個月，就能得到將近160萬人的支持而感到開心，「台灣重開機，而我也因為選舉的這把鑰匙，重新開機了。我會帶著大家給我的力量，繼續前行！」

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