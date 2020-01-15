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基隆第二家有線電視希望破滅！NCC駁「大基隆」變更營運計畫

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▲▼國家通訊傳播委員會NCC（圖／ETtoday資料照片）
▲NCC不許可「大基隆有線電視」變更營運計畫，讓基隆人想要有第二家有線電視系統可選擇的希望破滅。圖為國家通訊傳播委員會NCC（圖／ETtoday資料照片）

記者陳世昌／台北報導

基隆人想要有第二家有線電視系統可選擇的希望要破滅了！國家通訊傳播委員會(NCC)15日不予許可「大基隆有線電視」申請變更營運計畫，該系統確定來不及在最後期限4月19日前開播，將被撤銷籌設許可。「大基隆」對此結果表示不滿與遺憾，將在收到處分書之後，再決定是否向行政法院提行政救濟。

「大基隆有線電視」是在104年獲得NCC許可籌設，107年籌設期滿時曾申請延長2年獲准，最後有效期限是109年4月19日。「大基隆」原預定開播日是108年3月，但因籌設不及，這次向NCC申請延到109年4月19開播；原先計畫自建光纖網路，這次也申請改為租用暨有固網業者網路。結果2項申請都被NCC打回票。

NCC發言人蕭祈宏表示，因「大基隆」未能確實補證說明後續建設各期程進度及頻道授權等規劃資料，經NCC通知多次補件說明仍存有諸多疑義，且「大基隆有線電視股份有線公司」長期怠於屨行建設義務，所以決議不予許可申請變更。

「大基隆」表示，這次申請變 更是在108年5月就將營運計畫變更的規劃送至NCC審核，並沒有怠於履行相關義務，本次變更內容很單純，是將自建網路的方式變更為「自建或租用」，頭端和重要設備、主幹至用戶家中的線路都保持自建，這樣的變更對於任何系統業者來說都是很一般常見、可執行的方式，同時也補充許多跟建置有關的文件給主管機關，但不知為何一直拖延遲遲未獲核可。

「大基隆」認為在程序上，沒有主管機關NCC的許可前，無法正式啟動向有關業者租用部分線路的合作方式，甚至是後續的頻道授權，這期間花費了許多時間和購置設備的費用，必然會因為主管機關的決定而遭受損失。

有關未來大基隆整體建置執行的方式、以及是否提起行政救濟，「大基隆」表示會在收到處分之後通盤審酌再為決定，同時，因籌設期限將至，對於可能無法及時為基隆地區的民眾提供光纖到府的服務，也感到十分可惜。

業者透露心聲指出，這幾年新進有線電視系統的頻道授權爭議非常大，在授權規則無法建立之下，新系統不敢貿然硬蓋光纖網路，以免血本無歸，所以才會出現延期施工的情況；另一方面，在頻道授權爭議不斷之下，NCC一直要求新系統要取得頻道授權意向書，但很多競爭系統的集團背後是頻道代理商，不同代理商之間又會因為有的代理商背後集團有系統而結盟，讓新進系統商處境極為艱難，要拿授權同意難如登天。這種商場檯面下的競合，NCC是真不懂？還是怕新系統開播可能發生授權爭議會給NCC帶來更大麻煩？

以「大基隆」為例，其背後大股東是大豐媒體集團，大豐之前也身陷授權費爭議，直到去年版權才處理好，在版權規則建立之後，去年才開始申請大基隆動工，如果真的不想做就不需要去申請變 更延期了，幹嘛要多此一舉向NCC提申請？因為是真的要做啊！而且這次的變更內容是建置方式改變，與頻道授權無關，可惜變 更案去年5月送件後，NCC一直要求補授權同意，真的很奇怪！因為基隆地區另一家有線系統「吉隆」屬於中嘉集團，中嘉本身又是大型頻道代理商。

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