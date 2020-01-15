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高三弟穿越高速公路遭撞慘死！　悲痛爸曝霸凌真相：被友甩巴掌逼下跪

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▲▼殺人,命案,謀殺,死亡,自殺。（圖／CFP）

▲ 高中生在高速公路上車禍身亡。（圖／CFP）

記者陳宛貞／編譯

南韓日前發生一起疑點重重的事件，一名高中生清晨出現在高速公路上試圖橫跨，遭疾速行駛的汽車撞上，當場慘死，起初被認為是單純的車禍意外，事後竟爆出他遭他校同年級學生毆打與威脅，才會被逼上高速公路，引起關注。

根據慶尚北道龜尾警察署13日說法，一名18歲高三男學生6日清晨6時30分左右出現在高速公路上，欲穿越道路時被行車撞上身。死者父親根據當時和兒子同行的2名友人的說法及監視器影片指出，兒子是在暴力威脅之下跑上附近高速公路，才會釀成悲劇。

這名父親說明，兒子5日深夜11點半和二名同校及一名他校友人到啤酒吧喝酒，凌晨到附近KTV續攤，由於情緒過嗨，不慎以500毫升的水瓶打到其中一人的頭部。對方甩了他二個巴掌，要求他下跪道歉。死者照做，沒想到對方叫上其他三名友人進KTV圍毆。

死者原打算和另2名友人乘計程車返家，欲上車時對他施暴的人也上車，在車內不斷辱罵。計程車抵達對方家時，死者跟著下車和他對話。據另2名友人說法，他們看見死者突然脫下外套、將手機丟到地上後喊道，「真的好累，好想死」，接著就轉身狂奔，不幸發生意外。

死者父親主張，兒子是在極大的威脅之下選擇逃跑。警方目前正分析2名目擊者的說法及附近監視器影片，掌握詳細案發過程。

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