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南韓網友羨慕台灣國民意識高　比起經濟「自由與國安」更重要

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▲蔡英文總統成功連任。（圖／記者李毓康攝）

▲台灣2020大選的結果，讓南韓網友感到羨慕。（圖／記者李毓康攝）

記者林彥臣／綜合報導

台灣2020大選結果總統蔡英文不僅連任成功，更獲得817萬票締造「蔡英文障礙」更是讓世界媒體矚目，就有PTT鄉民整理了南韓網友對於這次台灣2020大選的評論，其中不少南韓網友羨慕台灣，認為比起經濟，自由與國安更加重要。

PTT發文的原PO指出，在韓網看了一些他們的報導以及網友留言，大多都是祝賀台灣然後幹譙南韓政府（文在寅）太親中、親北韓了，再加上他們4月要國會選舉就開始在呼籲別投親中的政治人物。

原PO翻譯了幾則南韓媒體的網友留言指出，「台灣人的國民意識比我們國人要高的感覺，真傷自尊心」、「比起選擇經濟，選擇國安、自由民主主義的人民們，更清楚什麼才是更重要的東西」、「選擇反中親美政權的台灣人民.. 選擇中國夢文在寅的韓國人民... 這就是人民的水準。

▲▼ 南韓總統文在寅。（圖／達志影像／美聯社）

▲南韓總統文在寅的路線，讓部分南韓年輕人感到不滿。（圖／達志影像／美聯社）

「恭喜恭喜 希望台灣能成為真正的獨立國家」、「真心羨慕，這才是國民意識高.. 親中親北的文在寅粉絲們一定無法理解」、「我們也反中反北反文（在寅）吧！」、「特別的是，台灣左派都是親美反中路線，蔡英文總統也是左派、真。親美（因為韓國左派是親北親中反美反日）」。

原PO也解釋了南韓政治的概況，南韓左派立場為親北韓、親中國、反美，因為他們恨美國毀了當初可以統一的夢，南韓極左甚至不在乎哪種方式統一，只要能統一就可以壯大他們韓民族，他們怎樣都願意，可是左派比右派更關心窮人、社會公平正義，通常較多年輕支持者。

南韓右派的立場，親美國、友中國、統北韓，但長期以來給人極權的形象，他們主張就是要統北韓，絕對要擁有民主與自由，但是腐敗政權層出不窮，太愛財閥，較多老人支持者。

原PO指出，2019年的民調，39歲以下的男性討厭文在寅、自認保守派（右）居多，39歲以下女性喜歡文在寅、自認進步派（左）居多，他們總統大選的投票率可以高達7、8成左右，但是其他的選舉（國會、地方）投票率就很低，60%就算很高了，所以這次也是有一些聲音說，「就是應該跟台灣一樣，把國會跟總統選舉綁在一起」。

台灣網友則留言表示，「真的，文在寅這種在台灣是選不上的」、「這次輸贏問題不在兩岸，問題是國民黨推出一個不知道自己多爛的草包」、「南韓先前獨裁的親美，反而爭取民主自由的親中親北韓」、「南韓親中下場就是，經濟被中國拖著走啊」、「别被老一輩牽著鼻子走~年輕人要跳出來」。

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