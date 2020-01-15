從圓明園掠奪的！　陸男疑花千萬雇西班牙黑幫偷楓丹白露宮瓷器

▲法國警方逮捕一名想進楓丹白露宮偷盜的中國男子。（圖／取自楓丹白露宮官網）

實習記者周依儒／綜合報導

法國警方日前逮捕了6名涉嫌偷竊楓丹白露宮（法語：Château de Fontainebleau）裡中國瓷器的嫌犯，其中分別為一名中國男子和5名西班牙幫派成員，他們在被逮捕時稱自己只是普通遊客，沒有其他意圖。據悉，法國楓丹白露宮裡收藏了許多19世紀英法聯軍時從北京圓明園搜刮來的寶物。

根據BBC報導，西班牙警方先發現了這群人的意圖後，再輾轉通報到法國警方那邊並提供了嫌疑人的姓名和照片。因此這群人自入境法國後便一直受到監控。法國警方發現這些人住在楓丹白露宮附近約16公里的便宜旅館，並在行竊前先去了楓丹白露宮「勘查地形」，又買了手套、帽子、撬棍等工具，甚至還偷了2輛車。

法國警方也立刻在這群人行竊的當天早上逮捕他們並表示，這名男子於12月以80萬歐元（約新台幣2660萬元）的價格招募了5位西班牙的黑幫成員，計畫要竊取拿破崙三世妻子歐珍妮所收藏的的中國文物。當地媒體懷疑這名男子是為了想要「報復國恥」，所以才會進宮偷盜。

▲楓丹白露宮內設有中國館，供放英法聯軍從圓明園奪來的寶物。（圖／取自楓丹白露宮官網）



警方也表示，這群人似乎是鎖定了楓丹白露宮內的瓷器，但不確定是否要偷原本屬於圓明園的寶物，不過他們持有的照片顯示了他們打算竊取宮內的亞洲藝術品，目前一切都還在調查中。

楓丹白露宮是法國最大的王宮之一，裡面設有「中國館」，由當時的歐珍妮皇后主持建造，館內陳列了許多來自中國明清時期的畫作、首飾、雕刻品和許多瓷器，不過這些寶物多來自圓明園，是當時英法聯軍的法軍統帥蒙托邦獻給拿破崙夫妻的戰利品。