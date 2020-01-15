沖繩再撲殺1825隻豬　業者盼盡速注射疫苗

▲沖繩時隔33年再傳豬瘟。（示意圖／路透）

文／中央社

日本沖繩縣時隔33年再度出現豬瘟疫情，為免疫情蔓延可能造成沖繩當地特有種「阿古豬」滅絕，沖繩縣政府開始檢討將種豬運往離島等地隔離的做法。

沖繩縣政府8日表示，沖繩本島中部宇流麻市的養豬場豬隻確定被驗出豬瘟（Classical Swine Fever，又稱典型豬瘟，不是非洲豬瘟）病毒，這是繼1986年10月以來，沖繩時隔33年再度發生豬瘟疫情。

日本時事通信社報導，目前已知有3處養豬場出現疫情，共計撲殺約7300隻豬，並徹夜進行消毒及豬隻掩埋工作。

日本中央政府與沖繩縣正在追查可能傳染途徑，另一方面為了不讓沖繩在地特有種「阿古豬」就此滅絕，已開始檢討要不要把「阿古豬」的種豬暫時移往離島等地隔離。

宇流麻市養豬場8日被確認感染豬瘟後，10日又擴及鄰近的沖繩市一處養豬場。

日本本島的豬瘟疫情是在2018年死灰復燃，透過野豬作為媒介讓疫情蔓延本州島多個縣；相關單位研判沖繩縣豬瘟疫情跟本州島的傳染途徑不同，正在持續追查可能途徑。

豬對沖繩民眾來說是不可或缺的食材，號稱「除了聲音以外全部都可以吃」，其中的「阿古豬」大約在600年前從中國來到沖繩後，被視為沖繩特有種，肉質在全日本都相當受歡迎。

對豬瘟疫情如果持續擴大，甚至造成「阿古豬」也感染的情況，沖繩縣政府表示，若疫情持續蔓延，將可能對觀光層面帶來影響。

日本農林水產大臣江藤拓昨天表示，原則上將把「阿古豬」的種豬移到離島等地進行隔離。

雖然移動疫情地區豬隻有讓疫情蔓延風險，但中央政府會在移動及隔離設施部分等費用，全面給予協助。

沖繩縣正在檢討是否為豬隻注射疫苗，但考量一旦注射疫苗就可能損及「阿古豬」品牌價值，所以目前縣府仍在進行綜合考量。

日本2018年9月在岐阜縣再度發生豬瘟疫情後，接連擴散到以中部地方為主的1府8縣養豬場；日本政府以發生地域為優先對象，持續替豬隻注射疫苗，希望防止疫情繼續蔓延。

豬瘟是一種對肉豬或野豬具高度傳染力的疾病，但不會傳染給人類。根據日本家畜傳染病預防法規定，只要養豬場發現豬隻感染豬瘟，就必須撲殺養豬場內所有豬隻。