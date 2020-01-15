女伸「腳趾」滑螢幕　旅客見狀超噁：搭機要帶消毒紙巾

▲女搭機用「腳趾」滑螢幕，讓乘客直呼太噁心。（圖／翻攝自Twitter／Erik Olvera）

記者范姜士航／綜合報導

網友在社群媒體發佈一支影片，只見影片中一名穿著牛仔褲的女子，用腳趾在飛機的螢幕上來回滑動挑選電影，如此噁心的舉動讓上傳影片的網友大呼「我坐了這麼多次飛機，這是我在飛機上見過噁心的事情」。

網友艾瑞克(Erik Olivera)近日在推特(Twitter)上傳了一段35秒的影片，並在貼文中表示，他在搭乘達美航空的班機上，遇到了一個讓人噁心的場景，僅見影片中一名身穿破洞牛仔褲的女子，翹著腳用她光溜溜的右腳腳趾，左右滑動挑選電影，而左腳則是直接踩在客艙的牆面上，如此離譜的行徑都被後座的艾瑞克拍了下來，並在貼文中特別標注要提醒大家搭機一定要帶抗菌濕紙巾。

I fly a lot and this, by far, is the most disgusting thing I’ve ever seen on a plane. Bringing #antibacterialwipes. Where’s @NaomiCampbell when you need her inflight wipe down advice? #Delta #frequentflyer pic.twitter.com/kGR2D7hDa7 — Erik Olvera (@JErikOlvera) January 1, 2020

影片曝光後，引發網友熱烈的討論，幾位網友紛紛表達意見「我的醫生告訴我，要將消毒濕紙巾帶到飛機上，擦拭人們可以觸摸的所有東西：扶手，座椅控制裝置，遙控器等，直到你發文後，我才發現連螢幕都需要擦拭」、「當我上飛機後，我做的第一件事情就是擦乾淨周圍的一切，因為我看過有人在托盤上換尿布！」。

也有一名網友認為，「如果你這時開口責罵這些人，他們就會扮演起自己是受害者的這個角色，讓大家關注及可憐他們，這些人絕對不會承認自己的行為是錯的」，這段留言在短短時間內就獲得了800個讚。