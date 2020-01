女伸「腳趾」滑螢幕　旅客見狀超噁：搭機要帶消毒紙巾

▲女搭機用「腳趾」滑螢幕,讓乘客直呼太噁心。(圖/翻攝自Twitter/Erik Olvera)

記者范姜士航/綜合報導

網友在社群媒體發佈一支影片,只見影片中一名穿著牛仔褲的女子,用腳趾在飛機的螢幕上來回滑動挑選電影,如此噁心的舉動讓上傳影片的網友大呼「我坐了這麼多次飛機,這是我在飛機上見過噁心的事情」。

網友艾瑞克(Erik Olivera)近日在推特(Twitter)上傳了一段35秒的影片,並在貼文中表示,他在搭乘達美航空的班機上,遇到了一個讓人噁心的場景,僅見影片中一名身穿破洞牛仔褲的女子,翹著腳用她光溜溜的右腳腳趾,左右滑動挑選電影,而左腳則是直接踩在客艙的牆面上,如此離譜的行徑都被後座的艾瑞克拍了下來,並在貼文中特別標注要提醒大家搭機一定要帶抗菌濕紙巾。

I fly a lot and this, by far, is the most disgusting thing I’ve ever seen on a plane. Bringing #antibacterialwipes. Where’s @NaomiCampbell when you need her inflight wipe down advice? #Delta #frequentflyer pic.twitter.com/kGR2D7hDa7