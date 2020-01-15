　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

女伸「腳趾」滑螢幕　旅客見狀超噁：搭機要帶消毒紙巾

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲女搭機用「腳趾」滑螢幕。（圖／翻攝自Twitter／Erik Olvera）

▲女搭機用「腳趾」滑螢幕，讓乘客直呼太噁心。（圖／翻攝自Twitter／Erik Olvera）

記者范姜士航／綜合報導

網友在社群媒體發佈一支影片，只見影片中一名穿著牛仔褲的女子，用腳趾在飛機的螢幕上來回滑動挑選電影，如此噁心的舉動讓上傳影片的網友大呼「我坐了這麼多次飛機，這是我在飛機上見過噁心的事情」。

網友艾瑞克(Erik Olivera)近日在推特(Twitter)上傳了一段35秒的影片，並在貼文中表示，他在搭乘達美航空的班機上，遇到了一個讓人噁心的場景，僅見影片中一名身穿破洞牛仔褲的女子，翹著腳用她光溜溜的右腳腳趾，左右滑動挑選電影，而左腳則是直接踩在客艙的牆面上，如此離譜的行徑都被後座的艾瑞克拍了下來，並在貼文中特別標注要提醒大家搭機一定要帶抗菌濕紙巾。

影片曝光後，引發網友熱烈的討論，幾位網友紛紛表達意見「我的醫生告訴我，要將消毒濕紙巾帶到飛機上，擦拭人們可以觸摸的所有東西：扶手，座椅控制裝置，遙控器等，直到你發文後，我才發現連螢幕都需要擦拭」、「當我上飛機後，我做的第一件事情就是擦乾淨周圍的一切，因為我看過有人在托盤上換尿布！」。

也有一名網友認為，「如果你這時開口責罵這些人，他們就會扮演起自己是受害者的這個角色，讓大家關注及可憐他們，這些人絕對不會承認自己的行為是錯的」，這段留言在短短時間內就獲得了800個讚。

ET快訊
謝和弦告Keanna「偷走吹風機+吸塵器」　挖出3月前發文秒
韓國瑜「回歸高雄3天」上班時間曝！　網比對6都市長傻眼了
全國中小學「2/15補上課」　還能提前一天放暑假
「Her」會員獨享2件88折！生活必備用品加碼送3%購物金
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

達美航空引擎出包「返航洩油」洛杉磯6所學校遭殃至少60傷

美國學者分析「蔡英文勝選」　2原因狂拿817萬票：台灣擊敗民粹主義

美空軍駐防伊拉克基地　再遭多枚火箭彈攻擊

富豪愛開淫亂趴…炫富成癮　未滿18歲女兒女兒支持：我家很正常

南韓網友羨慕台灣國民意識高　比起經濟「自由與國安」更重要

女伸「腳趾」滑螢幕　旅客見狀超噁：搭機要帶消毒紙巾

獨居8旬嬤病重！　暖男不捨...接她回家當家人照顧：很幸運能陪她走最後一段路

從圓明園掠奪的！　陸男疑花千萬雇西班牙黑幫偷楓丹白露宮瓷器

高三弟穿越高速公路遭撞慘死！　悲痛爸曝霸凌真相：被友甩巴掌逼下跪

14歲男孩「詭困紅磚煙囪」卡住慘死！人間蒸發1月陳屍空蕩別墅

天降蘿蔔！他們空投2000kg蔬菜 挨餓岩袋鼠荒蕪地見食緊握狂嗑

翁滋蔓當街被闊少新歡調情　逼近腿間狂蹭、親吻大腿！

最棒過年禮！心疼阿嬤舊餐車頻遭趕　暖心少年團「用3天合力改造」送新攤

「花蓮防搶演練」肉肉男搶農會 下秒慘仆街！網笑：跌倒是加的？

王嘉爾挽井柏然手走紅毯　歐陽娜娜西裝..趙麗穎黑紗各有風格

館長談韓國瑜回高雄開工 「預言」罷免結果：台灣政壇震撼彈

在地人激推！台南超高CP值炸雞　「棒棒腿」僅20元...脆皮肉嫩多汁

和尚寶寶「求奶舞」上下抖抖抖！　網融化：以為是電動絨毛娃娃

花16年建保護區！遭澳洲野火燒毀 她擁受傷袋鼠崩潰：牠們就像家人

以您們為榮！黑鷹殉職將士移柩啟靈　民眾路邊高舉國旗致敬：戰士辛苦了

富豪愛開淫亂趴…炫富成癮　未滿18歲女兒女兒支持：我家很正常

南韓網友羨慕台灣國民意識高　比起經濟「自由與國安」更重要

女伸「腳趾」滑螢幕　旅客見狀超噁：搭機要帶消毒紙巾

獨居8旬嬤病重！　暖男不捨...接她回家當家人照顧：很幸運能陪她走最後一段路

從圓明園掠奪的！　陸男疑花千萬雇西班牙黑幫偷楓丹白露宮瓷器

高三弟穿越高速公路遭撞慘死！　悲痛爸曝霸凌真相：被友甩巴掌逼下跪

14歲男孩「詭困紅磚煙囪」卡住慘死！人間蒸發1月陳屍空蕩別墅

瓜地馬拉卸任官員爭位遭丟雞蛋　新總統就職延誤5小時

美中貿易戰停戰　本周將簽署第一階段協議

南韓研究曝青少年肥胖要因！　家附近「便利商店」越多高中生越易胖

連3天2人同行1人免費　高雄新吃到飽餐廳「帕里巴黎」試營運

國軍F-16V戰機6分鐘緊急升空！　搭載AIM-9X飛彈「看到哪打到哪」

「Gogoro專屬保單」準備來了！南山產物擬推UBI車險：累積里程數越低　保費越便宜

《花木蘭》釋出最新預告！　劉亦菲「高難度動作」曝光

富豪愛開淫亂趴…炫富成癮　未滿18歲女兒女兒支持：我家很正常

法醫高大成選後退出喜樂島聯盟！　1500字曝心聲

獨創菠蘿甜甜圈　越南新住民圈起一家人的心

「韓國瑜布偶」當板擦！教師已道歉...雄中澄清：下課時間無關教學

網傳超欠打的6條渣男語錄，女生聽到第一條就炸了

TOP1模範夫妻破滅！正妹女星爆出軌　IG藏頭詩告白已婚國手：我愛你

國際熱門新聞

結婚1周！他目睹妻和猛男進摩鐵玩3P

澳洲駱駝搶水　直升機射殺5000頭

男大生拿轉接頭DIY卡住　醫：要切除

影片曝！烏航班機遭伊朗兩枚飛彈攻擊

梅根16天治裝費比凱特一年還多

選手比賽時踹狗　UA：中止合約

台男殺害陸妻「棄屍泰國海邊」

達美航空返航洩油　含學生至少60傷

摔角手拉帕卡「自殺飛撲」失誤去世

美軍駐伊拉克基地　再遭火箭彈攻擊

陸商傳劇本給王立強截圖首曝光

墨21歲女毒梟槍戰中彈　瀕死畫面曝光

正妹模特懸崖邊自拍　墜30m谷亡

高三弟遭霸凌　穿越高速公路慘死

更多熱門

相關新聞

14歲男孩失蹤1月　詭困煙囪慘死

14歲男孩失蹤1月　詭困煙囪慘死

美國俄亥俄州發生一起離奇案件，14歲男孩迪利（Harley Dilly）去年12月在上學途中失蹤，1月13日被發現陳屍在一棟閒置夏日別墅的紅磚煙囪裡，死亡多時。警方研判，死者自行爬進去以後受困，最後不幸窒息死亡，但目前仍不清楚這個行為的動機。

勒緊華為　美國組件10%以上限制出口

勒緊華為　美國組件10%以上限制出口

美軍證實UFO影片為「國家機密 」

美軍證實UFO影片為「國家機密 」

蘋果拒解罪犯iPhone　川普發推開罵

蘋果拒解罪犯iPhone　川普發推開罵

強生籲換掉伊朗核協議　川普喊同意

強生籲換掉伊朗核協議　川普喊同意

關鍵字：

達美噁心飛機北美要聞

讀者迴響

發燒話題

開票結果 澳洲大火 反送中 金球獎 黑鷹失事 王令麟 遠航停飛 高以翔 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 總統大選 唇筆 黃寶慧 地震 波特王 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

小弟跟「大嫂」太親密　連千毅怒炸「動私刑

獨／謝和弦遭KT酸像中二生私訊曝光！

林采緹尾牙「上衣鏤空全是洞」！

蔡英文：中國入侵台灣會付出代價

《女兵》鄭亞2月夏威夷甜嫁「交往6年日男友」

結婚1周！他目睹妻和猛男進摩鐵玩3P

陳柏惟求婚畫面曝光　陳太太崩潰

林志玲「2貼心暖舉」招待放浪兄弟來台！

快訊／謝和弦揪莉婭上警局反告KT兩罪名

60億帝寶公子哥砸百萬追她！翁滋蔓3條件符合完美豪門媳

銷魂聲傳隔壁！虐嬰女為挽回男友3P

去年2次罷工　華航、長榮年終少很大

華航副機師慘死國道！BMW男鬼切遭起訴

快訊／國民黨部爆發衝突！「青黨行動」青年與黨工互嗆開打

高雄山區1男1女「車內輕生」！竟是飛指部士官、女兵

更多

最夯影音

更多
天降蘿蔔！他們空投2000kg蔬菜 挨餓岩袋鼠荒蕪地見食緊握狂嗑

天降蘿蔔！他們空投2000kg蔬菜 挨餓岩袋鼠荒蕪地見食緊握狂嗑
翁滋蔓當街被闊少新歡調情　逼近腿間狂蹭、親吻大腿！

翁滋蔓當街被闊少新歡調情　逼近腿間狂蹭、親吻大腿！

最棒過年禮！心疼阿嬤舊餐車頻遭趕　暖心少年團「用3天合力改造」送新攤

最棒過年禮！心疼阿嬤舊餐車頻遭趕　暖心少年團「用3天合力改造」送新攤

「花蓮防搶演練」肉肉男搶農會 下秒慘仆街！網笑：跌倒是加的？

「花蓮防搶演練」肉肉男搶農會 下秒慘仆街！網笑：跌倒是加的？

王嘉爾挽井柏然手走紅毯　歐陽娜娜西裝..趙麗穎黑紗各有風格

王嘉爾挽井柏然手走紅毯　歐陽娜娜西裝..趙麗穎黑紗各有風格

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面