自私母離家爽玩「把3歲女鎖家中7天」　害女兒餓到吃洗衣粉慘死

▲3歲女童餓到吃下洗衣粉。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

俄羅斯一名21歲年輕媽媽為了離家狂歡，竟然把3歲女兒鎖在家中長達7天，出門前還特意把家中的水和食物鎖住，導致對方在極度飢餓的狀態下只能吃洗衣粉充飢，最後全身赤裸餓死在家中充滿垃圾的冷藏室裡。

居住在俄羅斯基洛夫市(Kirov)的21歲女子瑪麗亞(Maria Plenkina)，與男友分手後不久，芳心寂寞的她去年2月13日為了參加情人節活動，竟然把3歲女兒克里斯蒂娜(Kristina)獨自留在家中，還刻意關掉公寓的水，讓對方沒有食物和水可以食用。

幾天後剛好是克里斯蒂娜的生日，47歲祖母伊琳娜(Irina Plenkina)帶著禮物前來慶祝，意外發現她竟然陳屍在地上，而瑪麗亞玩到20日才終於返家。警方驗屍發現，可憐的克里斯蒂娜生前只吃了少量的食物，包含酸奶、雞肉和香腸，甚至因為飢餓還吃下了洗衣粉。

本案本月13日開庭，與瑪麗亞同住在一起的女性友人庫皮納(Anastasia Kurpina)表示，瑪麗亞騙她已經把克里斯蒂娜送給其他朋友照顧，所以案發的那一周，她們每天都上夜店喝酒狂歡。執法人士則表示，瑪麗亞被捕時臉上沒有一滴眼淚，也沒表現出懊悔的樣子，「她只是冷血的說，『是的，我離開了，我關閉了水，讓孩子沒有水和食物』。」

伊琳娜則在庭上痛斥女兒惡行，「她欺騙了我們所有人，如果我事前有發現不對勁，一定會把孫女帶到身邊照顧，事實證明我完全不了解我女兒。」瑪麗亞雖然坦承自己犯下罪行，但強調沒有打算要殺死對方，因為她有為孩子留下食物，然而又說不出來食物的數量，說法十分矛盾。

心理專家則作證，瑪麗亞犯案時心態十分理智，並且「全程都充分理解自己的行為」。本案目前仍在審理中，瑪麗亞若是罪成，將有可能面臨8至20年的監禁。

Mother confesses to murdering her starving three-year-old girl who ate washing powder after being left alone for a week while her mother went partying in Russia

via https://t.co/3ip9Mw1OPW https://t.co/U87LxhUYxj — Ugin (@uginm102) January 13, 2020

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