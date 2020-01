自私母離家爽玩「把3歲女鎖家中7天」　害女兒餓到吃洗衣粉慘死

▲3歲女童餓到吃下洗衣粉。(圖/示意圖/達志影像)

記者李振慧/綜合報導

俄羅斯一名21歲年輕媽媽為了離家狂歡,竟然把3歲女兒鎖在家中長達7天,出門前還特意把家中的水和食物鎖住,導致對方在極度飢餓的狀態下只能吃洗衣粉充飢,最後全身赤裸餓死在家中充滿垃圾的冷藏室裡。

居住在俄羅斯基洛夫市(Kirov)的21歲女子瑪麗亞(Maria Plenkina),與男友分手後不久,芳心寂寞的她去年2月13日為了參加情人節活動,竟然把3歲女兒克里斯蒂娜(Kristina)獨自留在家中,還刻意關掉公寓的水,讓對方沒有食物和水可以食用。

幾天後剛好是克里斯蒂娜的生日,47歲祖母伊琳娜(Irina Plenkina)帶著禮物前來慶祝,意外發現她竟然陳屍在地上,而瑪麗亞玩到20日才終於返家。警方驗屍發現,可憐的克里斯蒂娜生前只吃了少量的食物,包含酸奶、雞肉和香腸,甚至因為飢餓還吃下了洗衣粉。

本案本月13日開庭,與瑪麗亞同住在一起的女性友人庫皮納(Anastasia Kurpina)表示,瑪麗亞騙她已經把克里斯蒂娜送給其他朋友照顧,所以案發的那一周,她們每天都上夜店喝酒狂歡。執法人士則表示,瑪麗亞被捕時臉上沒有一滴眼淚,也沒表現出懊悔的樣子,「她只是冷血的說,『是的,我離開了,我關閉了水,讓孩子沒有水和食物』。」

伊琳娜則在庭上痛斥女兒惡行,「她欺騙了我們所有人,如果我事前有發現不對勁,一定會把孫女帶到身邊照顧,事實證明我完全不了解我女兒。」瑪麗亞雖然坦承自己犯下罪行,但強調沒有打算要殺死對方,因為她有為孩子留下食物,然而又說不出來食物的數量,說法十分矛盾。

心理專家則作證,瑪麗亞犯案時心態十分理智,並且「全程都充分理解自己的行為」。本案目前仍在審理中,瑪麗亞若是罪成,將有可能面臨8至20年的監禁。

Mother confesses to murdering her starving three-year-old girl who ate washing powder after being left alone for a week while her mother went partying in Russia

via https://t.co/3ip9Mw1OPW https://t.co/U87LxhUYxj