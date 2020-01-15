4月大寶寶餓了！白T媽車陣中「解衣餵奶」　雙手放開方向盤…網友戰翻

記者黃心瑀／綜合報導

澳洲一名媽媽雷諾茲（Raquel Reynolds）日前在回家途中遇上塞車，但更令她崩潰的是，一旁4個月大的嬰兒竟然在這時肚子餓了，在沒有其他辦法的情況下，她只能一邊開車一邊進行哺乳的動作；隨後她將這段影片傳上社交媒體並寫下「你會怎麼做？」試圖引起大家的共鳴，不過隨後也引起網友正反兩面的論戰。

根據《太陽報》報導，雷諾茲先前在高速公路上開車要回家，卻不幸遇上前方出現車禍事故，跟其他的車輛一起在路上被塞住，就在車陣當中，車裡4個月大的寶寶卻突然肚子餓了，在來不及趕回家的情況之下，她決定一邊緩慢地開車，一邊餵母乳，以填飽小孩的肚子。

隨後雷諾茲把整個事件經過的影片，分享到自己的Instagram個人頁面上，並於標題上寫道「你會怎麼做？」試圖向大家解釋自己的行為是正確的，不過這樣的舉動卻引來網友正反兩面的意見，有人表示自己曾經也做過一樣的事，覺得「如果是我，我會選擇跟她做出一樣的行為」、「小孩是最重要的」、「老實說…我應該也會做一樣的舉動，這是一個很艱難的困境。」

不過也有網友認為「或許媽媽可以隨身攜帶一個奶瓶，以防在路上塞車」認為這樣的舉動實在太過危險，更因為這些意見，目前雷諾茲已經將影片從個人頁面中刪除。