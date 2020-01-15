獨居8旬嬤病重！　暖男不捨...接她回家當家人照顧：很幸運能陪她走最後一段路

實習記者陳妙津／綜合報導

美國男演員克里斯（Chris Salvatore）6年前住家隔壁搬來一名病重的老婦人諾瑪（Norma Cook），沒想到卻開啟了兩人的不解之緣。患有白血病的諾瑪病情日益嚴重，因為沒有子女親友，只能孤獨地住院治療，此時鄰居克里斯回憶起和諾瑪的每一次相處，下定決心將對方接到家中，把諾瑪當成自己的奶奶般照顧，讓諾瑪在臨終前度過有人陪伴的溫馨生活，感人故事也讓許多網友淚崩。

據PEOPLE.com報導，諾瑪2013年時搬入加州好萊塢附近一棟公寓大樓和克里斯成為鄰居，親切的她時常熱情招呼，也在克里斯經歷分手低潮期時給予安慰陪伴。兩人漸漸成為無話不談的好友，有時一起烹飪、閒逛，或是和諾瑪飼養的貓一起玩耍。

然而患有白血病的諾瑪並沒有直系親屬，隨著病情日益加重，她頻繁進出醫院，直到2016年最後一次住院時，醫生表示，「若沒有24小時充足的居家照顧的話，諾瑪就不能出院」。不捨88歲的諾瑪獨自在醫院度過餘生，克里斯聞言便下定決心將忘年至交接回家中照顧，陪伴度過最後數月時光。

除了克里斯的妥善照顧，連帶他的朋友也和諾瑪相處甚歡，在最後的時光中，兩人便如親祖孫一般自然相處，諾瑪甚至笑稱克里斯為「我從未有過的孫子」。克里斯說，「她是我最好的朋友，我願為她做任何事，既然她選擇不接受繼續治療，那麼讓她每天都感覺到舒適及被愛是我的工作，我深信人類的仁慈可以治癒一切醫生無法做到的事。」

兩人的故事感動了數萬名網友，紛紛捐款幫忙補足一些保險未包含的家庭照護費用。最終89歲的諾瑪在清晨因病過世，她最後所做的一件事便是親吻克里斯的頰畔，親聲說道「我愛你」。

克里斯說，「諾瑪最後的時光仍充滿機智與感染力，在好與壞的日子中，我們都彼此相依，我很幸運能與她相伴最後一段時光，是她改變了我的生活，讓我更仁慈、更有耐心，希望我們的故事能讓大家受到啟發，能對陌生人更加友善與包容，那可能會有意想不到的收穫。當你為他人亮燈時，那也同樣會照亮你自己的道路。」