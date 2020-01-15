小泉進次郎帶頭「請育嬰假」　響應安倍「女性經濟學」

▲日本環境大臣小泉進次郎（Shinjiro Koizumi）。（圖／路透）



實習記者周依儒／綜合報導

日本前首相小泉純一郎的兒子、環境大臣小泉進次郎於去年8月迎娶大3歲的法日混血主播瀧川雅美，並在今年1月即將迎來第一個孩子，日前他也宣布打算要以身作則，在接下來的3個月內請2週的陪產育嬰假，響應安倍晉三的「女性經濟學」政策。

根據《朝日新聞》報導，小泉進次郎於15日出席日本環境省內部會議時表示，自己將在小孩出生的3個月後請2週的育嬰假，會以短期休假、縮短上班時間、在家工作等方式來休假，不會一次就連續請假2週；不過基本的國會備詢、內閣會議等重要場合他本人仍會親自出席，其他公務就由副大臣或政務官來代理。

▲小泉進次郎和老婆瀧川雅美。（圖／達志影像／美聯社）



日本內閣官房長官菅義偉表示，像環境大臣這種特任公務員和一般有明確規定的公務員不同，目前尚未有國務大臣請育嬰假相關的法律制度，不過先前也有地方政府首長請過育嬰假的例子，因此這些國務大臣若要請假，也不是不無可能。

不過，日本也有法律保障男性可請育嬰假的權利，但許多人因為工作考量和他人眼光都不敢請，因此小泉在請假時也表示，如何在公務和育嬰假中取得平衡雖然令人苦惱，但除了制度以外，若不改變職場的氛圍，制度只會流於形式，敢請假的公務員不會增加。

日本首相安倍晉三從上任以來就力推「女性經濟學」，積極鼓勵男性也可請育嬰假，目的是為了希望增加女性的就業率，不過改革豈非一時，因此實行的步調很緩慢。這次小泉進次郎帶頭休起育嬰假獲得不少好評，也讓許多人聯想是否為了之後的「首相路」作準備。