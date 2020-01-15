6年偷拍「162名學生妹」美腿！38歲已婚男躲圖書館：我有戀腿癖

▲彭姓男子到圖書館等妻子下班，期間偷拍學生妹美腿。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

實習記者賴韻如／綜合報導

新加坡一名已婚的38歲男子，每天都會到圖書館等妻子下班，沒想到卻因為時常看見身材婀娜多姿的學生妹經過，一時按耐不住決定偷拍，6年內就累積了「162名學生妹」的美腿影片，近日該名男子的變態行徑終於被發現，最後被法院判處18週有期徒刑。

據新加坡獅城新聞報導，被告彭姓男子是一名項目管理分析員，和妻子兩人感情要好，每天都會特地去圖書館等妻子下班。然而，卻在去年3月時，彭男卻將手機伸到桌子底下，偷拍一名坐在對面的女大生，該名女大生的男友驚覺不對勁，便讓女友同樣伸入桌底「反拍」，沒想到果真拍到彭姓男子正在偷拍。

▲被告彭姓男子稱自己有「戀腿僻」。（圖／達志示意圖）



情侶最後決定通報圖書館管理員，彭姓男子隨後被逐出圖書館，管理員接著也報警處理。警方表示，事後在彭男的手機以及記憶卡中，發現了162段偷拍影片，犯案時間從2013年至2019年之間，其中，大部分受害者都是穿著制服，但目前仍未公布受害人數。

彭姓男子的律師指出，彭男曾經告訴心理醫生自己有「戀腿癖」，且容易對女子的小腿著迷，事發當天彭男一樣到圖書館等妻子下班，但由於當天剛好工作評估結果出爐，成績不盡理想，彭男一時陷入低靡情緒，才會決定「偷拍」來紓壓。

報導指出，彭男最後已經認罪，昨日被法院判處18週有期徒刑。