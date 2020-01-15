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川普彈劾條款將送參院　美眾院提新證據

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▲▼美國總統川普就伊朗空襲在白宮發表聲明。（圖／路透）

▲美國聯邦眾議院的民主黨人14日表示，15日向參議院正式遞交總統川普的彈劾條文時將納入新證據。（圖／路透）

文／中央社

美國聯邦眾議院的民主黨人今天表示，明天向參議院正式遞交總統川普的彈劾條文時將納入新證據，尋求擴大審判範圍。2020年美國政壇第一場大戲，無疑就是參院審理川普彈劾案。

路透社報導，高階民主黨人說，提交的彈劾條文將包括佛羅里達州商人帕納斯（Lev Parnas）提供的電話紀錄和其他文件，指控川普濫用職權，施壓烏克蘭調查其政敵、前副總統拜登（Joe Biden）醜聞。

帕納斯是川普私人律師朱利安尼（Rudy Giuliani）的商業夥伴，朱利安尼說，帕納斯協助他調查拜登。出生於烏克蘭的帕納斯在另一起刑事案件中被控違反聯邦競選財務法，但他並不認罪。

帕納斯提供的相關紀錄是最近幾天才呈交給調查人員，彈劾條文納入這些文件，意味民主黨陣營試圖加強案情的說服力，再送交參院審判。

眾院上個月通過指控川普濫用職權和妨礙國會調查的兩項彈劾條文，使川普成為歷來第3位遭彈劾、並在參院面臨審判的美國總統。

眾院將於明天表決，決定是否將彈劾條文送至參院，也會任命民主黨「處理兩院共同事務的委員」小組，在審判中領導起訴事宜，而參院的審判作業可能持續到2月初。

參院料將判川普無罪，因為目前以53席握有百席參議院多數的共和黨陣營，沒有人表態支持罷免川普，無法達成憲法規定免職所需的2/3門檻。

眾院去年12月18日通過彈劾川普後，眾院議長裴洛西（Nancy Pelosi）一直扣住彈劾文，希望藉此對參議院的多數黨領袖麥康奈（Mitch McConnell）施壓，要他同意在參院審理時傳喚證人與新證據，但麥康奈並未讓步。

民主黨人說，帕納斯的電話中有一張螢幕截圖，是關於朱利安尼在2019年5月10日寫給烏克蘭總統當選人澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）的一封信，相關內容先前從未曝光。

朱利安尼在信中寫道：「我以川普總統私人顧問的身分，並在他知情與同意的情況下，要求與您舉行會議。」

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