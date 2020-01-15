德病毒研所所長：武漢肺炎病毒與SARS同種　僅型態不同

▲已有1名病患因武漢不明肺炎死亡。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者崔子柔／綜合報導

大陸認為武漢不明肺炎是新型冠狀病毒，並排除是傳染性非典型肺炎（SARS）和中東呼吸綜合症（MERS）。但德國柏林病毒研究專家德羅斯滕（Christian Drosten）則稱，它類似2003年肆虐全球的SARS，「兩者屬於同種病毒，只是不同型態」，差異主要在於病毒依附在人體細胞的蛋白質。

根據德國之聲報導，柏林夏里特醫學院（Charite，即柏林兩所大學醫科附屬醫院）的病毒研究所所長德羅斯滕說，這次武漢由未知病毒在人類身上所引發的疫情，幾乎每10年出現一次，中國疾病預防控制中心通告共發生41宗確診病例，其中一名有嚴重病史的61歲男子已經死亡，在泰國、新加坡以及韓國也有類似病例。

▲「冠狀病毒之父」賴明詔：武漢肺炎仍可能因病毒基因突變人傳人。（圖／康健雜誌）

德羅斯滕表示，目前為止沒有醫生和護理人員出現病狀，說明這病毒不容易傳染，而且幾天下來中國並無傳出新病例，值得讓人保持樂觀。這病毒僅引起發燒、肺炎症狀，並無影響上呼吸道，例如，沒有打噴嚏、流鼻涕，病毒要從一個病人肺部感染另一個人的肺部，比起打噴嚏時的飛沫傳染，難度高上許多。

德羅斯滕說，目前未傳出人傳人的病例，但不代表不會出現，「這病毒可能藉由沒有任何症狀的人攜帶」，SARS病毒目前只在動物界傳播，但MERS（Middle East Respiratory Syndrome，中東呼吸綜合症）截然不同，沙烏地阿拉伯現在仍不斷發生經由駱駝傳給人類的新病例，甚至發展人際傳染鏈，常會有3、4個人接連感染。

▲GISAID基因庫公開新型冠狀病毒的影像。（圖／翻攝自GISAID基因庫網頁）

世界衛生組織14日示警，引發武漢肺炎的2019新型冠狀病毒可能有限的人傳人。疾病管制署署長周志浩今日說明，「有限的人傳人」是指近距離接觸、且接觸一段時間，一般是在家人親密相處或醫護人員近距離照護病人的狀態下發生，至於日常生活的接觸則不會有效率傳染給人，一般在1公尺外就應該不會受到感染。

疾管署副署長莊人祥指出，傳染病流行病學研究中「基本再生數」R0值，代表在所有人都沒有免疫的情況之下，平均1個感染者可以傳播給多少人，若數值在1以下則是「有限人傳人」。以傳播效率最好的麻疹來說，1個人就可以傳給12到18人，SARS能傳給2到5人；和武漢肺炎2019新型冠狀病毒類似的MERS則為0.8、禽流感為0.03到0.4。