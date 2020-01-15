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瓜地馬拉卸任官員爭位遭丟雞蛋　新總統就職延誤5小時

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▲▼瓜地馬拉總統賈麥岱（Alejandro Giammattei）。（圖／路透）

▲瓜地馬拉貪腐病入膏肓，新任總統賈麥岱宣誓要由上而下推動反腐。（圖／路透）

實習記者簡立宇／綜合報導

由於即將卸任官員為了爭奪官位與免起訴豁免權引發爭議，瓜地馬拉（Guatemala）總統就職典禮延誤5小時，顯現貪腐問題嚴重。賈麥岱（Alejandro Giammattei）總統就任即表示，要加強解決深植已久的政治貪腐問題，並且加強法治，鼓勵警察以槍枝打擊犯罪，引發右翼團體擔憂。

時年63歲的賈麥岱，在去年8月第二輪投票中，打敗曾經涉嫌非法籌集競選資金的托雷斯（Sandra Torres）。在大選後一個月，以聯合國為背景的反腐組織「瓜地馬拉反逍遙法外國際委員會」（International Commission Against Impunity in Guatemala,CICIG），因為前總統莫拉雷斯（Jimmy Morales）拒絕參與而倒閉。

莫拉雷斯其實在2015年時，投給反腐一票，然而當CICIG開始調查他的家人，他便轉變風向不再支持反腐，昨晚甚至被抗議名眾包圍丟雞蛋，理由是他們剛卸任就有新官職，並且延長了免起訴豁免權。而賈麥岱雖然在2006年因為謀殺囚犯遭到調查，但因為證據不足而被釋放，但這並沒有讓他反對該組織的行動。

根據路透社報導，大部分的中央官員，包括賈麥岱在內，都認為貪腐對瓜地馬拉的政權造成難以被接受的危害。賈麥岱表示，他將傾政府之力反腐，從總統辦公室由上而下推動，以取代CICIG的功能。在去年法新社的訪問中，他曾表示，「瓜地馬拉的貪腐問題，洗劫整個國家的安全、勞工、教育、健康，甚至是人民的夢想」，對他而言，貪腐就是瓜地馬拉的「詛咒」。

在就職演說中，賈麥岱鼓勵警察在必要時，以槍來打擊犯罪，然而右翼團體擔心這會造成法外處決的歷史重演。因為瓜地馬拉的警力專業化，犯罪率連年下降。「我將要頒布法律，向那些街頭混混宣誓—他們都是恐怖份子。」

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