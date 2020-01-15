英首相籲換掉伊朗核協議「用川普協議替代」　川普：我同意！

▲美國總統川普。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

英法德14日正式啟動「伊朗核協議」爭端解決機制，同日，英國首相強生透露，他承認美國認定協議存在缺陷的擔憂，「如果我們想要擺脫它，那我們就需要替代方案，讓我們用『川普協議』來取代」，藉此確保伊朗不會因此獲取核武。對此，川普14日晚間在推特高喊「我同意」。

綜合路透、BBC報導，在伊朗政府宣布不再履行核協議義務後，英法德14日發出聯合聲明，直指伊朗選擇不履行承諾，將會把這個問題提交給相關機構，確保德黑蘭政府會盡快恢復遵守協議。

▲影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

同日，英國首相強生向BBC節目透露，「從美國人的角度來看，這是個有缺陷的協議，而且這是歐巴馬總統協商的；讓我們用『川普協議』來取代，這就是我們需要看到的。川普總統說自己是位會談交易的人，讓我們一起努力換掉全面協議，用『川普協議』替代吧。」

隨後，川普也在推特做出回應，「英國首相強生說，『我們應該用川普協議來取代伊朗核協議』，我同意！」

Prime Minister of the United Kingdom, @BorisJohnson, stated, “We should replace the Iran deal with the Trump deal.” I agree! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 15, 2020

事實上，伊朗核協議於2015年簽訂，正式名稱為「聯合全面行動計畫」（Joint Comprehensive Plan of Action，縮寫JCPOA），但美國2018年5月退出協議，同時恢復對伊朗的制裁，美國總統川普更稱其是「有史以來最糟糕的協議」。

到了今年1月初，美伊雙方爆發衝突，在美軍擊殺伊朗將軍蘇萊曼尼後，德黑蘭政府5日宣布，當局將不再履行核協議義務，引發伊朗獲取核武的猜測。

►伊朗政府宣布 「鈾濃縮作業不再受2015年核協議限制」

►蘇萊曼尼是誰？1979革命到核協議 看懂美國伊朗40年恩怨史