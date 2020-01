英首相籲換掉伊朗核協議「用川普協議替代」　川普：我同意！

▲美國總統川普。(圖/路透)

記者詹雅婷/綜合報導

英法德14日正式啟動「伊朗核協議」爭端解決機制,同日,英國首相強生透露,他承認美國認定協議存在缺陷的擔憂,「如果我們想要擺脫它,那我們就需要替代方案,讓我們用『川普協議』來取代」,藉此確保伊朗不會因此獲取核武。對此,川普14日晚間在推特高喊「我同意」。

綜合路透、BBC報導,在伊朗政府宣布不再履行核協議義務後,英法德14日發出聯合聲明,直指伊朗選擇不履行承諾,將會把這個問題提交給相關機構,確保德黑蘭政府會盡快恢復遵守協議。

▲影片取自YouTube,如遭刪除請見諒。

同日,英國首相強生向BBC節目透露,「從美國人的角度來看,這是個有缺陷的協議,而且這是歐巴馬總統協商的;讓我們用『川普協議』來取代,這就是我們需要看到的。川普總統說自己是位會談交易的人,讓我們一起努力換掉全面協議,用『川普協議』替代吧。」

隨後,川普也在推特做出回應,「英國首相強生說,『我們應該用川普協議來取代伊朗核協議』,我同意!」

Prime Minister of the United Kingdom, @BorisJohnson, stated, “We should replace the Iran deal with the Trump deal.” I agree!