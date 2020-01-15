路邊乞討2年！他好心幫街友包紮傷口.…意外揭「富二代」身分

▲印度一名年輕人善舉幫忙廟前街友，竟意外揭露對方富二代身分。（示意圖，非新聞當事人／pixabay圖庫）



實習記者陳妙津／綜合報導

印度一名年輕人薩希爾（Sahil）日前到安巴拉附近神廟參拜，意外發現廟前一名街友腿部受傷流血，好心幫忙處理治療，過程中發現對方精神恍惚，連家住哪裡都忘光，只記得一組電話號碼，薩希爾便幫忙撥電話聯繫，結果意外發現這名狼狽的街友真實身分竟是名富二代！

據《新印度快報》（The New Indian Express）報導，Gita Gopal公益組織成員薩希爾，上週五到哈里亞納邦安巴拉附近寺廟參拜時，看到廟前街友腿部受傷，正汨汨流血，便好心伸出援手，幫忙治療處理傷口，並詢問了街友的家庭背景與住址。

該名街友自稱為達納傑（Dhananjay Thakur），在Anaj Mandi地區寺廟旁已經乞討了好一段時間。但他的精神狀況不佳，不記得家在何處，只能背出一串有印象的電話號碼。

薩希爾幫達納傑撥打電話，幸運的是，電話真的被達納傑的舅舅西洽巴（Shishupal）接起，並認出描述中的正是已經失蹤2年之久的外甥。西洽巴在通話中表示，達納傑的父親是北方邦（Uttar Pradesh）的百萬富豪，無奈達納傑沉迷毒品，後來更不知所蹤，所幸遇到好心人幫忙。目前達納傑的姐姐已趕到安巴拉，確認弟弟無恙後，將他帶回阿札姆加爾（Azamgarh）。