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哈利拒靠祖母養！英女王驚人收入引關注　「私房錢」1年高達8億

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▲▼英國女王伊麗莎白二世。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 英國女王伊麗莎白二世收入驚人。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國哈利王子（Prince Harry）及妻子梅根（Meghan Markle）8日無預警宣布淡出王室，13日終獲女王伊莉莎白二世點頭同意，可在過渡時期往返英國與加拿大。哈利夫妻明確表示，將力求財務獨立，不再依賴祖母的財富過生活，英國女王的收入來源也隨之成為眾人好奇的焦點。

女王的主要收入來源為納稅人繳納的「君主撥款」（Sovereign Grant），由英國政府支付。根據王室官方網站，這筆資金來自「皇家財產局收入的一部分」。英國皇家財產局（The Crown Estate）是一家房產公司，嚴格來說為上市公司，總資產換算美元約183億（約新台幣5477億元）。

英國君主有權利擁有皇家財產，但他們持有的土地及物業集中為一個實體，成為「君主的公共財產」，以皇家財產局公司型態運作，受到英國皇家財產局專員公署（Crown Estate Commissioners）監管。

▲▼英國女王伊麗莎白二世。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 去年聖誕節的照片中，女王桌上獨缺哈利與梅根一家的照片，被指為梅根決心出走王室的關鍵。（圖／達志影像／美聯社）

皇家財產局利潤大多歸政府所有，其中15%歸君主撥款，涵蓋王室履行職責所需的一切經費，包括高級成員的旅行、新聞與通訊、安全費等。英國政府可透過皇家財產局的年度盈餘計算女王和家人自君主撥款中取得多少。根據王室網站公布的2018-19年度報告，該年度收到的撥款總額為1.073億美元，較前一年增加2500萬美元，用途據報為白金漢宮的維修及保養費用。

此外，女王的收入還包括私人財產及投資組合，以支付不在君主撥款範圍內的私人開銷。根據《富比士》，她在2016年的淨資產約為5.3億美元，大部分來自蘭開斯特公爵的領地及產業（The Duchy of Lancaster），是她最古老又獨特的房地產信託基金，光是2018年一年就為她負擔2700萬美金（約新台幣8億元）的個人支出。

有人認為，高齡93歲的女王坐擁房間多達755間的白金漢宮，沒有太多事務要處理，但她過去一年實際上相當努力賺錢。根據官方報導，女王在位期間已經向慶祝60周年鑽石婚的夫婦發出78.4萬封祝賀訊息，向百歲人瑞寄出25.4萬份賀電，2019年更參加多達154場關方活動。

▲▼哈利王子及夫人梅根。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 哈利及梅根將淡出王室的消息使白金漢宮陷入混亂。（圖／達志影像／美聯社）

為確保君主制及維持王室風光，女王過去30年來努力削減多餘開銷與王室成員。她的二兒子安德魯王子及么子愛德華王子雖仍隸屬王室，但自1990年代初期就不再領取君主撥款，如今自女王私人收入中取得資金。

哈利夫妻8日透過聲明表示，不希望靠君主撥款生活，將尋求經濟獨立，去年起便以「薩塞克斯王室」（Sussex Royal）註冊上百項商標權，範圍橫跨服裝、雜誌及社福等，但將持續依賴政府資助的安全費用，居住英國期間也會住在女王名下的浮若閣摩爾宮（Frogmore House），引發爭議。

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