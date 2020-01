蘋果拒絕為FBI解鎖罪犯iPhone！　川普發推開罵：政府幫他們很多

▲ 川普在推特呼籲蘋果提供協助。(圖/路透)

記者陳宛貞/綜合外電報導

蘋果公司3年前曾與美國聯邦政府為解鎖一名疑似恐怖分子的iPhone發生糾紛,如今這家注重隱私的科技大廠再度與川普政府展開對峙。美國總統川普(Donald Trump)氣得在推特上開罵,稱政府在貿易及其他許多領域幫助蘋果,蘋果卻不願意解鎖罪犯的手機。

美國司法部長巴爾(William Barr)13日向蘋果喊話,希望他們協助聯邦調查局(FBI)解鎖2支與2019年12月3名美國人在佛羅里達州海軍機地被槍殺的事件有關的2支iPhone。當時一名沙烏地阿拉伯空軍軍官正與美國空軍一同受訓,在當地購買槍枝後射殺美軍,目前被指為恐怖主義行為。

巴爾指責,蘋果未提供任何實質幫助,「這種情況完美說明了為什麼調查人員一旦獲得法院許可就能取得數位裝置的中證據之重要性。」此前,FBI在2016年也曾與蘋果發生類似衝突,以取得2015年加州聖貝納迪諾槍擊案其中一名兇手iPhone中的資料。

蘋果13日晚間出面,否認其未協助執法單位的說法,稱該公司在幾小時內就回應FBI的請求,且已經向調查人員提供幾GB的資訊。但蘋果也重申,反對政府削弱加密功能,「沒有任何後門是只有好人才能享有的,那些威脅我國安全和客戶資安的人同樣可能利用後門。」

報導指出,蘋果交出的很可能是使用者存在雲端上的資訊,但FBI要求的是直接儲存在手機中的資訊,只有知道手機密碼的使用者才能查閱,蘋果也無法查看。

川普14日為此在推特上發文表示,「我們一直在貿易和其他許多問題上幫助蘋果,但他們拒絕解鎖殺人犯、毒販和其他暴力犯罪份子使用的手機。他們此刻必須挺身而出,幫助我們偉大的國家,讓美國再次偉大。」

We are helping Apple all of the time on TRADE and so many other issues, and yet they refuse to unlock phones used by killers, drug dealers and other violent criminal elements. They will have to step up to the plate and help our great Country, NOW! MAKE AMERICA GREAT AGAIN.