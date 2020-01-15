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金毛、紅髮、爆炸頭！他戴「超拙假髮」搶遍銀行　FBI全面追緝中

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▲美國北卡羅來納州一名銀行搶匪每次犯案都戴著不同造型的假髮，目前遭夏洛特（Charlotte）地區的聯邦調查局（FBI） 追緝。（圖／Twitter@FBICharlotte）

▲美國北卡羅來納州一名銀行搶匪每次犯案都戴不同造型的假髮，目前遭夏洛特（Charlotte）地區的聯邦調查局（FBI） 追緝。（圖／Twitter@FBICharlotte）

記者吳美依／綜合外電報導

美國北卡羅來納州（North Carolina）出現一系列奇特的搶案，一名年約20歲至30歲的男子搶劫3間銀行，每次犯案都以不同的女性化造型出現，包括金色短髮、紅色長髮以及深色爆炸頭，但是假髮品質不太好，在監視器畫面中特別顯眼。夏洛特（Charlotte）地區的聯邦調查局（FBI）於10日貼文公布「超拙假髮強盜」（Bad Wig Bandit）相關資訊，希望趕緊將嫌犯繩之以法。

根據FBI貼文，嫌犯是一名非裔男性，中等身材，年紀大約介於20歲至30歲之間，「同樣一名嫌犯，據信過去3周內搶劫夏洛特市區的3間銀行，在每起搶案中分別戴著不同的假髮。」探員們將男子暱稱為「超拙假髮強盜」，呼籲民眾提供相關線索，協助破案。

綜合《紐約郵報》、CNN報導，嫌犯去年12月13日搶劫亨特斯維爾（Huntersville）的BB&T銀行時，戴著金色、蓄瀏海的假髮，1月8日鎖定貝爾蒙特（Belmont）的新視野銀行（New Horizon Bank），這次以一頭紅色超長直髮的造型現身，同一天將近5小時後，又換上一頂深色爆炸頭假髮，搶劫加斯托尼亞（Gastonia）的富國銀行（Wells Fargo）。

這則貼文一出，許多推特網友都看得哭笑不得，紛紛留言，「可以拿錢去買好一點的假髮了？」、「天啊，我想到新電影的靈感了。」、「真是個天才。」、「有人想到要去搜查假髮店嗎？」、「這傢伙搶劫3間銀行都逃過了，顯然假髮的功能非常顯著。」

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