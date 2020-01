金毛、紅髮、爆炸頭！他戴「超拙假髮」搶遍銀行　FBI全面追緝中

▲美國北卡羅來納州一名銀行搶匪每次犯案都戴不同造型的假髮,目前遭夏洛特(Charlotte)地區的聯邦調查局(FBI) 追緝。(圖/Twitter@FBICharlotte)

記者吳美依/綜合外電報導

美國北卡羅來納州(North Carolina)出現一系列奇特的搶案,一名年約20歲至30歲的男子搶劫3間銀行,每次犯案都以不同的女性化造型出現,包括金色短髮、紅色長髮以及深色爆炸頭,但是假髮品質不太好,在監視器畫面中特別顯眼。夏洛特(Charlotte)地區的聯邦調查局(FBI)於10日貼文公布「超拙假髮強盜」(Bad Wig Bandit)相關資訊,希望趕緊將嫌犯繩之以法。

Do you recognize this suspect? The Bad Wig Bandit is believed to have robbed 3 banks in 3 weeks in NC. @GPDNC @HPDNC #BelmontPolice pic.twitter.com/A0duwj4JrK