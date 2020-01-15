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14歲男孩「詭困紅磚煙囪」卡住慘死！人間蒸發1月陳屍空蕩別墅

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▲紅磚,磚頭,煙囪。（圖／免費圖庫Pixabay）

▲美國14歲男孩迪利（Harley Dilly）失蹤將近一個月以後離奇陳屍煙囪裡。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者吳美依／綜合外電報導

美國俄亥俄州發生一起離奇案件，14歲男孩迪利（Harley Dilly）去年12月在上學途中失蹤，1月13日被發現陳屍在一棟閒置夏日別墅的紅磚煙囪裡，死亡多時。警方研判，死者自行爬進去以後受困，最後不幸窒息死亡，但目前仍不清楚這個行為的動機。

迪利去年12月20日早上6時到7時之間出門上學，從此失蹤。柯林頓港（Port Clinton）至少75個執法機構出動直升機、搜救犬與救難小隊，地毯式搜索超過150英畝的土地，卻仍一無所獲，直到1月13日才在一棟閒置、整修中的夏日別墅裡發現男孩遺體。

柯林頓港警方進入別墅，在二樓發現男孩的外套與眼鏡，掉落在紅磚砌成的煙囪旁邊。警察局局長希克曼（Robert Hickman）於14日表示，「我們之後才發現那是迪利的個人物品，他被卡在煙囪裡」，已經沒有生命跡象。

綜合CNN、NBC報導，這棟夏日別墅距離伊利湖（Lake Erie）大約半英里，當時正在整修中，沒有他人強行進入的跡象，鑰匙與密碼鎖也安然放在原位。

警方推測，迪利設法自行爬到屋頂，鑽進煙囪，外套與眼鏡掉落到房屋二樓，但煙囪在一樓與二樓之間並沒有完全相通，他因此不幸受困。根據渥太華郡（Ottawa County）法醫辦公室，男孩的死因是壓迫性窒息（Compressive Asphyxia）。

警察局局長希克曼（Robert Hickman）表示，「這並不是任何人想要的結果。」據了解，警方仍不清楚迪利為什麼會爬進煙囪，全案仍在調查當中。

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