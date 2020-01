14歲男孩「詭困紅磚煙囪」卡住慘死！人間蒸發1月陳屍空蕩別墅

▲美國14歲男孩迪利(Harley Dilly)失蹤將近一個月以後離奇陳屍煙囪裡。(示意圖/免費圖庫Pixabay)

記者吳美依/綜合外電報導

美國俄亥俄州發生一起離奇案件,14歲男孩迪利(Harley Dilly)去年12月在上學途中失蹤,1月13日被發現陳屍在一棟閒置夏日別墅的紅磚煙囪裡,死亡多時。警方研判,死者自行爬進去以後受困,最後不幸窒息死亡,但目前仍不清楚這個行為的動機。

迪利去年12月20日早上6時到7時之間出門上學,從此失蹤。柯林頓港(Port Clinton)至少75個執法機構出動直升機、搜救犬與救難小隊,地毯式搜索超過150英畝的土地,卻仍一無所獲,直到1月13日才在一棟閒置、整修中的夏日別墅裡發現男孩遺體。

The scene in Port Clinton: Police & BCI continue their work inside a home across the street from Harley Dilly’s home. In the far left of the 3rd shot you can see Harley’s home. Police only saying this is a search and Harley is still missing. Well wishers holding vigil. pic.twitter.com/POUqk0PZYV