蔡英文總統大選壓倒性勝利　《華郵》：習近平的台灣夢結束

▲蔡英文以壓倒性勝利贏得連任，《華盛頓郵報》指出，這是台灣人民給予習近平最強而有力的回應。（圖／記者李毓康攝）

記者吳美依／編譯

台灣11日舉行大選，總統蔡英文以壓倒性勝利成功連任，重申珍惜民主、捍衛主權的立場。美國《華盛頓郵報》14日以「習近平的台灣夢結束」（The end of Xi Jinping' s Taiwan dream）為題報導，香港示威引發台灣人對於一國兩制的擔憂，如今透過選票，給予中國國家主席習近平最強而有力的回應。

《華盛頓郵報》報導，習近平2019年發表《告台灣同胞書》時說道，台灣與大陸統一是「中華民族偉大復興不可避免的要求。」台灣11日的總統大選投票率高達74％，蔡英文獲得57％選票壓倒性勝利，不但是台灣1996年民選總統以來最好的成績，也是選民給予習近平最強而有力的回應。

▲報導指出，香港示威引發台灣人民對於一國兩制的憂慮，蔡英文的立場則是支持香港示威。（圖／記者李毓康攝）



蔡英文勝選夜在記者會上表示，「這次選舉的結果具有額外的意義。當我們的主權受到威脅，台灣人民將會更大聲地說出我們的決心來回應。」她重申「致力維護和平、穩定兩岸關係」，也強調「我們拒絕一國兩制，我們珍惜民主的生活方式，也捍衛我們的主權。」

報導指出，香港示威凸顯了習政權堅定的專制，以及香港模式的脆弱，也引發台灣人民對於「一國兩制」（One Country, Two Systems）的憂慮與反彈。蔡英文一直都是香港示威的支持者，甚至允許數十名香港社運人士到台灣暫時避難，與此同時，主要競爭對手國民黨（KMT）傾向與北京保持友好關係。

▲報導指出，習近平被預期加強對台施壓。圖為習近平在《告台灣同胞書》發表40周年紀念會上發表談話。（圖／路透）

《華盛頓郵報》指出，習近平被預期加強對台施壓，也不排除武力統一，但這個決定可能將美國捲入衝突之中，北京面臨的諸多內外壓力顯示，緊張局勢在不久的將來也許一觸即發。與此同時，許多台灣人放棄了「九二共識」（1992 Consensus），這是國民黨近30年前執政時與共產黨達成的「一中原則」，奠定兩岸交流基礎，但也留下很大且模糊的解釋空間。

東海大學政治學教授潘兆民（Pan Chao-min）認為，習近平必須同時處理貿易戰與全球關注的香港示威，無暇調解或安撫。他向《日本經濟新聞》說道，「我們可以預見，中國將會加強力道，挖走台灣剩下的邦交國，阻止台灣參加國際組織與活動，也將提供更多鼓勵性的措施，挖空台灣工業與人才。」

美國智庫布魯金斯學會（Brookings Institution）高級研究員布許（Richard Bush）向《彭博社》表示，北京將會加強施壓蔡政府，「我懷疑北京是否會反思蔡英文勝利的意義……北京把川普政府，而非蔡政府視為更危險的變數，將更強力反擊美國試圖幫助台灣的行動。」

金融時報（Financial Times）的安德利尼（Jamil Anderlini）認為，「蔡英文壓倒性勝利，無疑也是自由民主力量的勝利。但可能也讓這個地區變得更危險了一點。」

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