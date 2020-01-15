勒緊華為公布新規　美國組件10%以上限制出口

▲華為去年手機出貨量躍升，美國擬頒布新規定，擴大禁止產品出貨華為。（圖／翻攝自letsgodigital）

實習記者簡立宇／綜合報導

根據路透社兩名消息人士透露，美國政府將頒布新規定，擴大禁止外國製產品給華為。美國商務部在去年5月時，就以國家安全為由，將華為列入黑名單。這招讓美國政府得以限制對華為出售的商品價格，並限制美國技術流入中國。

消息人士表示，商務部已在上週移交規定到管理及預算辦公室（Office of Management and Budget），如果政府單位同意，這項規定將不經過公開徵詢意見直接通過。美國現行法規中，外國主要供應鏈並不受限制，但是如果產品中，美國組件佔比25%以上，政府可以要求具備通行證，以阻斷高科技產品流入中國。

然而去年12月，華為的年度報告顯示其智慧型手機出貨量從18%躍升至20%，並且基於對中國鷹派的不滿，美國當局推動了這次的新規定，計畫擴大微量原則（De minimis Rule），美國組件佔比門檻不得超過10%，並且將限制範圍拓展至非技術產品，例如非敏感晶片的消費電子產品，加緊防堵華為。

商務部同時制定一項草案，表示要擴展所謂的「外國直接產品規定」（Foreign Direct Product Rule），該規定目標讓科技軟體為基礎的外國產品，納入美國監管範圍，同時擴大限制低技術產品出售華為。