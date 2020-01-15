　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

21歲男大生「拿水管轉接頭DIY」！GG慘卡5天發臭...醫無奈：只能整根切除

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／帳ขุนพลคนอาสา บ้านร่มไทร）

 ▲男大生不好意思求救，慘卡5天才就醫，結果悲劇了。（圖／翻攝自Facebook／帳ขุนพลคนอาสา บ้านร่มไทร）

實習記者賴韻如／綜合報導

泰國一名21歲男大生因為一時興起，拿起連接水管的「螺旋配件」進行DIY，沒想到卻將生殖器卡入管內整整5天，最後直到發臭才到醫院求助，但醫生卻表示男子生殖器已經化膿，必須「整根切除」。

據泰媒sanook報導，醫院救難志工「ขุนพลคนอาสา บ้านร่มไทร」於本月13日在臉書上發文表示，一名21歲男子用了水管轉接用的螺旋管套在生殖器上DIY，原本第1次很順利，沒想到他意猶未盡地想來第2次，卻在結束後完全卡住，怎麼拔也拔不出，最後卡了整整5天，生殖器已經完全發臭，該男才只好前往醫院就診。

▲▼ 。（圖／翻攝自YAHOO拍賣）

▲水管轉接頭。（示意圖／翻攝自YAHOO拍賣）

報導指出，全體醫護人員最後花了3個多小時才順利將這個螺旋配件取下。醫護人員表示，這名男大生的生殖器已經完全看不到表皮，只剩下腐爛、化膿的紅色爛肉，甚至完全喪失功能，目前恐怕只能「整根切除」，否則將會引發其他併發症。

這則貼文曝光後，立即湧入大批網友討論，大家紛紛留言，「感覺好痛」、「太愚蠢了吧....」、「真不知現在年輕人在想什麼」、「已經想像他未來的深夜會有多孤獨」、「傷害自己總比傷害別人好」、「只能說種什麼因，得什麼果」、「下次，請記得增大尺寸....」。

ET快訊
男星不紅墮落！喝茫搭訕22歲正妹「給我看胸部」撿屍黑歷史被挖
曾與女神張景嵐接吻！「山寨郝劭文」寬嘰文吸毒遭警逮捕
獨／謝和弦、Keanna私訊曝！他氣罵「這輩子都不想跟妳做」
汪小菲東區講北京話遭司機飆「X你媽」！深夜路邊對罵：我跟你沒
「Her」會員獨享2件88折！生活必備用品加碼送3%購物金
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

負評爆發！梅根16天治裝費「豪花780萬」　反觀凱特腳踏933元高跟鞋

哈利拒靠祖母養！英女王驚人收入引關注　「私房錢」1年高達8億

讀賣新聞：日本商討「領海排除中國調查船」　憂敏感資訊外洩

BBC：目擊者拍攝「飛彈擊落烏航瞬間」被伊朗逮捕　料面臨國安指控

蔡英文總統大選壓倒性勝利　《華郵》：習近平的台灣夢結束

墨西哥市中心放滿數百雙「紅鞋子」　抗議每天有10名女性被殺

22歲正妹女老師狂傳裸照　3個月引誘16歲學生上她的床！

16歲高中女遇害44年　警挖墳比對DNA找到「變態兇嫌」

西班牙化工廠大爆炸！「濃黑蘑菇雲」蓋天空　1死8傷30萬居民受影響

21歲男大生「拿水管轉接頭DIY」！GG慘卡5天發臭...醫無奈：只能整根切除

翁滋蔓當街被闊少新歡調情　逼近腿間狂蹭、親吻大腿！

天降蘿蔔！他們空投2000kg蔬菜 挨餓岩袋鼠荒蕪地見食緊握狂嗑

最棒過年禮！心疼阿嬤舊餐車頻遭趕　暖心少年團「用3天合力改造」送新攤

「花蓮防搶演練」肉肉男搶農會 下秒慘仆街！網笑：跌倒是加的？

王嘉爾挽井柏然手走紅毯　歐陽娜娜西裝..趙麗穎黑紗各有風格

館長談韓國瑜回高雄開工 「預言」罷免結果：台灣政壇震撼彈

在地人激推！台南超高CP值炸雞　「棒棒腿」僅20元...脆皮肉嫩多汁

以您們為榮！黑鷹殉職將士移柩啟靈　民眾路邊高舉國旗致敬：戰士辛苦了

花16年建保護區！遭澳洲野火燒毀 她擁受傷袋鼠崩潰：牠們就像家人

桃園鹽水雞店蔬菜裝到滿僅80元　超爆量...日本人：擠到像東京電車

負評爆發！梅根16天治裝費「豪花780萬」　反觀凱特腳踏933元高跟鞋

哈利拒靠祖母養！英女王驚人收入引關注　「私房錢」1年高達8億

讀賣新聞：日本商討「領海排除中國調查船」　憂敏感資訊外洩

BBC：目擊者拍攝「飛彈擊落烏航瞬間」被伊朗逮捕　料面臨國安指控

蔡英文總統大選壓倒性勝利　《華郵》：習近平的台灣夢結束

墨西哥市中心放滿數百雙「紅鞋子」　抗議每天有10名女性被殺

22歲正妹女老師狂傳裸照　3個月引誘16歲學生上她的床！

16歲高中女遇害44年　警挖墳比對DNA找到「變態兇嫌」

西班牙化工廠大爆炸！「濃黑蘑菇雲」蓋天空　1死8傷30萬居民受影響

21歲男大生「拿水管轉接頭DIY」！GG慘卡5天發臭...醫無奈：只能整根切除

征戰立委失敗！謝淑亞請辭副縣長　張麗善「四個繼續」慰留

起訴10罪移審地院　連千毅想拚回家過年很難！接押庭下午判決

友人升遷調到家附近！他幫問「住家通勤20分vs花6千租屋」怎選　網勸翻

卸下發言人回歸本行主持節目　于美人：當藝人真好！

學歐美「堅果入菜」時髦又健康　深夜放膽吃也不怕胖

影／蠢男沖天炮插屁股中間 　「夾太緊」原地爆炸...菊花皮肉分離

LIVE／蔡英文、賴清德勝選後首次回黨中央　13：30將發表談話

尾牙抽中「醫藥箱」得主全掛彩　最嚴重車禍住院一個月…網友嚇「好邪」

負評爆發！梅根16天治裝費「豪花780萬」　反觀凱特腳踏933元高跟鞋

鋼鐵神機！從「50m高吊橋墜落谷底」摔不爛　女星看傻...結局神展開

國際熱門新聞

結婚1周！他目睹妻和猛男進摩鐵玩3P

澳洲駱駝搶水　直升機射殺5000頭

影片曝！烏航班機遭伊朗兩枚飛彈攻擊

選手比賽時踹狗　UA：中止合約

台男殺害陸妻「棄屍泰國海邊」

美軍駐伊拉克基地　再遭火箭彈攻擊

達美航空返航洩油　含學生至少60傷

英賭盤：哈利梅根5年內離婚率高

陸商傳劇本給王立強截圖首曝光

搭香港快運航空　日女遭強制驗孕

美學者：蔡英文成功擊敗民粹主義

正妹模特懸崖邊自拍　墜30m谷亡

墨21歲女毒梟槍戰中彈　瀕死畫面曝光

電視標錯價僅1000元　超市拒賣引暴動

更多熱門

相關新聞

菲塔爾火山瀕臨噴發　50萬人待撤

菲塔爾火山瀕臨噴發　50萬人待撤

菲律賓首都馬尼拉以南僅65公里外的全球最小活火山塔爾（Taal）12日下午起噴出高溫蒸氣及大量火山灰，至少造成1人死亡及3人受傷。塔爾火山目前瀕臨爆發，周遭近50萬居民都在危險範圍內，已經被當局下令撤離。

61歲女確診患肺炎　密切接觸者已全部找到

61歲女確診患肺炎　密切接觸者已全部找到

台男殺害陸妻「棄屍泰國海邊」

台男殺害陸妻「棄屍泰國海邊」

恐怖女傭煮飯摻「經血+尿液+口水」

恐怖女傭煮飯摻「經血+尿液+口水」

火山灰狂噴　災區成「灰白世界」

火山灰狂噴　災區成「灰白世界」

關鍵字：

水管轉接頭螺旋管DIY泰國東南亞要聞

讀者迴響

發燒話題

開票結果 澳洲大火 反送中 金球獎 黑鷹失事 王令麟 遠航停飛 高以翔 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 總統大選 唇筆 黃寶慧 地震 波特王 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

小弟跟「大嫂」太親密　連千毅怒炸「動私刑

結婚1周！他目睹妻和猛男進摩鐵玩3P

蔡英文：中國入侵台灣會付出代價

林采緹尾牙「上衣鏤空全是洞」！

《女兵》鄭亞2月夏威夷甜嫁「交往6年日男友」

林志玲「2貼心暖舉」招待放浪兄弟來台！

陳柏惟求婚畫面曝光　陳太太崩潰

銷魂聲傳隔壁！虐嬰女為挽回男友3P

男遭女同學奪貞操　讀法律系後告贏了

蔣萬安擊落吳怡農！在地人曝2關鍵：深綠都投他

高雄山區1男1女「車內輕生」！竟是飛指部士官、女兵

獨／謝和弦遭KT酸像中二生私訊曝光！

韓國瑜變國民黨救世主　亡國亡黨都在他

士官爸難過情關！女兵自殺前曾打給家人

石碇「浮籠裹屍」　揭未婚生女釀變態父愛

更多

最夯影音

更多
翁滋蔓當街被闊少新歡調情　逼近腿間狂蹭、親吻大腿！

翁滋蔓當街被闊少新歡調情　逼近腿間狂蹭、親吻大腿！
天降蘿蔔！他們空投2000kg蔬菜 挨餓岩袋鼠荒蕪地見食緊握狂嗑

天降蘿蔔！他們空投2000kg蔬菜 挨餓岩袋鼠荒蕪地見食緊握狂嗑

最棒過年禮！心疼阿嬤舊餐車頻遭趕　暖心少年團「用3天合力改造」送新攤

最棒過年禮！心疼阿嬤舊餐車頻遭趕　暖心少年團「用3天合力改造」送新攤

「花蓮防搶演練」肉肉男搶農會 下秒慘仆街！網笑：跌倒是加的？

「花蓮防搶演練」肉肉男搶農會 下秒慘仆街！網笑：跌倒是加的？

王嘉爾挽井柏然手走紅毯　歐陽娜娜西裝..趙麗穎黑紗各有風格

王嘉爾挽井柏然手走紅毯　歐陽娜娜西裝..趙麗穎黑紗各有風格

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面