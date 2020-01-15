21歲男大生「拿水管轉接頭DIY」！GG慘卡5天發臭...醫無奈：只能整根切除

▲男大生不好意思求救，慘卡5天才就醫，結果悲劇了。（圖／翻攝自Facebook／帳ขุนพลคนอาสา บ้านร่มไทร）

實習記者賴韻如／綜合報導

泰國一名21歲男大生因為一時興起，拿起連接水管的「螺旋配件」進行DIY，沒想到卻將生殖器卡入管內整整5天，最後直到發臭才到醫院求助，但醫生卻表示男子生殖器已經化膿，必須「整根切除」。

據泰媒sanook報導，醫院救難志工「ขุนพลคนอาสา บ้านร่มไทร」於本月13日在臉書上發文表示，一名21歲男子用了水管轉接用的螺旋管套在生殖器上DIY，原本第1次很順利，沒想到他意猶未盡地想來第2次，卻在結束後完全卡住，怎麼拔也拔不出，最後卡了整整5天，生殖器已經完全發臭，該男才只好前往醫院就診。

▲水管轉接頭。（示意圖／翻攝自YAHOO拍賣）



報導指出，全體醫護人員最後花了3個多小時才順利將這個螺旋配件取下。醫護人員表示，這名男大生的生殖器已經完全看不到表皮，只剩下腐爛、化膿的紅色爛肉，甚至完全喪失功能，目前恐怕只能「整根切除」，否則將會引發其他併發症。

這則貼文曝光後，立即湧入大批網友討論，大家紛紛留言，「感覺好痛」、「太愚蠢了吧....」、「真不知現在年輕人在想什麼」、「已經想像他未來的深夜會有多孤獨」、「傷害自己總比傷害別人好」、「只能說種什麼因，得什麼果」、「下次，請記得增大尺寸....」。