BBC：目擊者拍攝「飛彈擊落烏航瞬間」被伊朗逮捕　料面臨國安指控

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記者詹雅婷／綜合報導

伊朗誤擊烏克蘭航空客機一事震驚全球，奪走機上176條寶貴性命，當局已宣布逮捕多名人士，外傳將面臨國家安全相關指控。只不過，根據伊朗的最新說法，當初捕捉到客機被飛彈擊中墜落瞬間的那個人已經被逮捕；但一名駐倫敦的伊朗記者堅稱，提供該段影片的人現在還安好，伊朗政府抓錯人。

▲▼烏克蘭國際航空（UIA）波音737客機墜毀現場。（圖／路透，下同）

BBC報導，伊朗在烏克蘭客機失事後的第3天才承認是誤擊事件，隨後承諾展開全面性調查。伊朗總統羅哈尼（Hassan Rouhani）表示，此事件受到全球關注，相關調查將交由特別法庭來監督進行，且這場悲劇也不應該歸咎於某個特定人士，因為不只是當初誤射飛彈的那個人要負責，其他人也要擔起責任。

伊朗司法部門發言人艾斯邁里（Gholamhossein Esmaili）14日表示，目前已有多人因此事件被拘留，另有約30人因為參加「非法集會」被逮捕。此外，根據伊朗媒體所取得的消息，伊斯蘭革命衛隊已拘留上周發布飛彈誤擊客機影片的人；但最初釋出該段影片的伊朗駐倫敦記者堅稱「政府抓錯人」，因為他的消息來源目前人還安好。

紐約時報指出，根據影片顯示，客機前後被2枚飛彈擊中，間隔約莫20秒，第一枚飛彈導致班機的通訊設備故障，第二枚飛彈來襲後，班機並沒有立刻就下墜，一度試圖折返回機場，但幾分鐘後就爆炸墜毀，機上176人全數罹難。

在伊朗承認誤擊事件後，英國首相強生（Boris Johnson）向BBC透露，「他們（指伊朗）道歉了，這是好事，現在最重要的就是讓當地緊張情勢能夠平靜下來。」烏克蘭外交部長普里斯泰科（Vadym Prystaiko）13日表示，加拿大、烏克蘭、阿富汗、瑞典等國家16日將會在倫敦會面，商討接下來可能採取的法律行動。

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