負評爆發！梅根16天治裝費「豪花780萬」　反觀凱特腳踏933元高跟鞋

▲王妃凱特（Kate Middleton）與梅根（Meghan Markle）不同的處世作風也讓英國網友對兩人多做比較。（圖／路透）

實習記者陳妙津／綜合報導

英國哈利王子（Prince Harry）及妻子梅根（Meghan Markle）8日宣布退出王室核心成員角色，引發白金漢宮混亂，引發外界關注，連梅根及凱特王妃的穿著花費也被拿來比較。凱特王妃不僅打扮高衣Q，也時常以舊衣搭配出新穿法，但梅根王妃卻恰恰相反，治裝費揮霍浪費，常常一件名牌訂製服便要價不斐，第一次出訪澳洲時的治裝費甚至比凱特王妃一整年還要多。

▲王妃凱特（Kate Middleton）與梅根（Meghan Markle）的治裝費也成為關注焦點。（圖／路透）

據外媒報導，凱特及梅根王妃作為王室成員，參與許多重要王室活動，自然也在買衣服上花費不少。據統計，凱特王妃2019年時估計花費10,3000英鎊（約台幣 4,064,069 元 ）添購新衣，因無法確定每套服裝，總價格可能更高一些，僅在1月份時，她便花費了8,300英鎊（約台幣32.2萬元），其中包含買下Catherine Walker外套及Oscar De La Renta紫色套裝。

▲▼英國哈利王子與妻子梅根8日無預警宣布退出皇室，惹惱女王。（圖／路透）

其實為了接待外賓等重要場合，這樣的治裝費並不誇張，而凱特王妃也盡量節儉，將舊衣重複利用，多次穿著，甚至也會穿著一些平價服飾，例如79英鎊（約台幣3072元）的花朵荷葉邊連衣裙，及23.99英鎊（約台幣933元）的絨皮高跟鞋等，多少省下了些費用。

而梅根王妃2019年時多在待產，甚少出現在公眾視野中，但英國媒體仍粗估她花費的治裝費至少高達250,000英鎊（約台幣 9,858,979 元），僅僅一件Dior 高級訂製服便花費360萬台幣，更別說初次出訪澳洲時，16天內竟至少花費20萬英鎊（約台幣 780 萬元），以便她換40套新衣，遠遠高出凱特王妃一整年度的治裝費。

而梅根王妃的揮霍事蹟並不止這項，為了慶祝孩子即將誕生而辦的派對，一連在曼哈頓高級酒店舉辦5天，共花費將近1400萬元台幣鉅款，雖然最終都由梅根王妃的好友賽琳娜威廉絲、艾默克隆尼買單，但豪奢程度也讓英國網友批評梅根王妃花錢如流水，不比時常以平價服飾示人的凱特王妃。