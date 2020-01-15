約會後「金槍不倒」連硬3天　他就醫超尷尬：吃了公牛威而鋼

▲男子吞公牛用威而鋼，尷尬就醫。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

墨西哥一名男子為了約會時能給女伴一個難忘的經驗，竟然吞下公牛吃的「威而鋼」，結果因為效果太好，生殖器整整硬了3天怎樣都無法「消風」，最後只好尷尬就醫。

當地媒體La Republica報導，居住在墨西哥維拉克斯(Veracruz)的男子，因為想讓與他約會的一名30歲女子刮目相看，便在約會前吞下給公牛服用的興奮劑，該藥物通常是農民用來讓公牛授精用的藥品，可能是因為藥效太強，讓他整整硬了3天。

男子後來前往位於雷諾薩市(Reynosa)的270專科醫院(Specialist Hospital 270)就醫。照片中可看到，「金槍不倒」的男子痛苦地躺在手術台上，醫生表示，由於情況比較嚴重需要動手術才能恢復正常，不過報導中沒有提到手術結果與後續復原情況。

A man from Mexico was reportedly left with a three-day erection after taking a sexual stimulant ‘used for breeding bulls’. The individual, who has not been named,... https://t.co/qXVAF5Zvel — Halldor Bragason (@bluesice) January 14, 2020

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