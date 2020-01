約會後「金槍不倒」連硬3天　他就醫超尷尬：吃了公牛威而鋼

▲男子吞公牛用威而鋼,尷尬就醫。(圖/示意圖/達志影像)

記者李振慧/綜合報導

墨西哥一名男子為了約會時能給女伴一個難忘的經驗,竟然吞下公牛吃的「威而鋼」,結果因為效果太好,生殖器整整硬了3天怎樣都無法「消風」,最後只好尷尬就醫。

當地媒體La Republica報導,居住在墨西哥維拉克斯(Veracruz)的男子,因為想讓與他約會的一名30歲女子刮目相看,便在約會前吞下給公牛服用的興奮劑,該藥物通常是農民用來讓公牛授精用的藥品,可能是因為藥效太強,讓他整整硬了3天。

男子後來前往位於雷諾薩市(Reynosa)的270專科醫院(Specialist Hospital 270)就醫。照片中可看到,「金槍不倒」的男子痛苦地躺在手術台上,醫生表示,由於情況比較嚴重需要動手術才能恢復正常,不過報導中沒有提到手術結果與後續復原情況。

