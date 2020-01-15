「自殺飛撲」絕招失誤！知名摔角手拉帕卡「重摔落地」身亡

實習記者羅明輝／綜合報導

墨西哥傳奇摔角選手拉帕卡（La Parka），在去年10月20日的一場賽事中，朝對手使出一招「自殺飛撲」（Suicide Dive），卻因不小心失誤，頭部直接重擊場外護欄，導致重傷送醫。儘管手術後他的傷勢逐漸好轉，但拉帕卡11日仍因肺部受傷與腎衰竭不幸去世，享年56歲。

綜合《紐約郵報》及《Ringside News》報導，去年10月在蒙特雷（Monterrey）體育館進行的爭霸賽中，拉帕卡迎戰Rush、L.A. Park及Murder Clown，當他朝對手使出「自殺飛撲」時，卻失誤撲空，身體重重摔落地面，頭頂也撞擊觀眾席前方的護欄，陷入昏迷。

▲ 拉帕卡在使出「自殺飛撲」時失誤，重摔落地昏迷 。（圖／翻攝自TUDNUSA推特）

雖然當時工作人員立刻將拉帕卡送往醫院，並進行急救手術，他也一度情況好轉，返家靜養，但卻在11日驚傳噩耗，拉帕卡所屬的摔角團體AAA發布聲明提到，「我們非常痛心地告訴大家，我們的朋友吉瑟斯（Jesus）、摔角界傳奇拉帕克因肺部受傷與腎衰竭去世了，我們向他的家人表達支持與哀悼，希望他們能盡快從悲傷中走出來。」

據了解，拉帕卡本名吉瑟斯（Jesus Alfonso Huerta Escoboza），他在1987年正式出道，1995年加入墨西哥摔角知名團體「AAA」，並在初代拉帕卡轉加盟World Championship Wrestling後，接手成為「第二代拉帕卡」，職業生涯有過不少輝煌戰績。值得一提的是，在他10月的最後一場比賽中，其中一位對手L.A. Park，也正是「初代拉帕卡」。

▲ 拉帕卡21歲正式出道，在墨國摔角界是屹立不搖的人物。 （圖／翻攝自維基百科）